Savona | insulti razzisti a baby-portiere | partita di calcio sospesa

Savona : insulti razzisti a 14enne - partita sospesa : partita sospesa oggi a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, per gli insulti razzisti rivolti dagli spalti a un calciatore 14enne della categoria giovanissimi. L’arbitro, una donna, si è visto costretto a sospendere la gara due volte a causa degli insulti che un gruppo di ragazzi tifosi della Cairese ha indirizzato al portiere della squadra avversaria, un adolescente di origini sudamericane in forze al Priamar di Savona. "Mio figlio è ...