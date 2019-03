Samsung Guida uso smartphone usare lettore impronte digitali Galaxy S10

Manuale Samsung Galaxy S10 Guida uso smartphone Pdf : Manuale d’uso Samsung Galaxy S10 PDF Italiano scaricare la Guida uso smartphone in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy S10

Rimappatura del tasto Bixby per tanti Samsung Galaxy da oggi 28 febbraio : come procedere (guida) : Lo avevamo preannunciato la settimana scorsa ma ora la funzione di "Rimappatura" del tasto Bixby è realtà. Diversi vecchi (si fa per dire) Samsung Galaxy possono ora accedere ad un nuovo aggiornamento dell'assistente vocale che consentirà di utilizzare il pulsante specifico anche per utilizzare un'app di terze parti diversa. Qualche giorno fa la novità era nell'aria e ora l'ultimo aggiornamento di Bixby consente di procedere nella direzione ...