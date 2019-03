Samsung Galaxy S10 | migliori cover e pellicole di vetro

Recensione Samsung Galaxy S10 : finalmente senza rinunce : Scopri Samsung Galaxy S10 nella nostra Recensione. Tutte le informazioni sulle specifiche, come va la batteria, la fotocamera, il display, quanto costa e dove acquistarlo al miglior prezzo. L'articolo Recensione Samsung Galaxy S10: finalmente senza rinunce proviene da TuttoAndroid.

Samsung Guida uso smartphone usare lettore impronte digitali Galaxy S10 : Registrare, cancellare, disattivare il lettore delle impronte digitali di Galaxy S10 il Corso per usare smartphone in modo semplice

Scorpacciata di Pie per Samsung Galaxy S8 : Wind - TIM e 3 Italia lo ricevono : Sblocco definitivo per l'aggiornamento Android Pie 9.0 destinato ai Samsung Galaxy S8, che effettuano un allungo importante con dei rilasci presici, riservati ad alcuni dei suoi modelli brandizzati. Se ieri era toccato alla versione plus serigrafata da Wind, quest'oggi ad essere protagonista è la variante standard, coinvolgendo anche in questo caso i brand Wind, oltre che ai marchiati TIM e 3 Italia. Una diffusione che abbraccia ormai un po' ...

Ciclone Samsung Galaxy Note 10 : ribattezzato Note X - le specifiche : Si ritorna a parlare del Samsung Galaxy Note 10, che potrebbe anche chiamarsi Note X. Il phablet di prossima generazione si contraddistinguerà per una scheda tecnica di primissimo livello, contraddistinta dal processore Snapdragon 855 (oppure Exynos 9820, a seconda dei mercati di destinazione), e fino ad un quantitativo RAM di 12GB. La memoria interna arriverà ad una quota massima di 1TB, ed il sistema multimediale posteriore disporrà di ben 4 ...

Ecco le possibili principali feature di Samsung Galaxy Note X (o Note 10) : Tornano a farsi insistenti le indiscrezioni secondo cui il nome ufficiale scelto da Samsung per la prossima generazione del suo phablet top di gamma è Samsung Galaxy Note X

Recensione Samsung Galaxy S10e : un adorabile gioiellino - con qualche problema di autonomia : Ecco la nostra Recensione di Samsung Galaxy S10e, siete disposti a rinunciare ad un po' di autonomia per mettervi in tasca un vero gioiellino?

Samsung Galaxy Note X : rumors su specifiche - uscita e prezzo : Il mondo hi-tech è in fermento per l'arrivo di un altro dispositivo top di gamma, il Samsung Galaxy Note X, il phablet in realtà è il nono della serie, la società sudcoreana ha saltato il numero 6 passando dal Note5 al disastroso Note7. È passato meno di un mese da

Traguardo Android Pie per Samsung Galaxy S8 Plus Wind : XXU4DSBA : Il tanto aspettare dei possessori del Samsung Galaxy S8 Plus brand Wind è stata ripagata: Android Pie 9.0 è stato finalmente fatto recapitare a bordo di questi esemplari. Come vi avevamo già anticipato in questo articolo, il weekend per l'ex top di gamma 2017 non poteva iniziare in miglior modo. L'aggiornamento G955FXXU4DSBA, di certo riservato alle versioni serigrafate dall'operatore arancione (la sigla CSC - G955FWIN4DSBB - sgombera il ...

Più aggiornato di così non si può : il Samsung Galaxy Note 9 in prima linea : Non ci è stato il Samsung Galaxy Note 9 a restare indietro, dando al precedente Note 8 solo qualche giorno di primato per quel che riguarda la ricezione dell'aggiornamento con la patch di sicurezza di marzo 2019, arrivata a bordo del phablet di passata generazione il 12 del mese. La serie firmware per il modello top di gamma risponde alla sigla N960FXXS2CSC1, contrassegnata da CSC N960FOXM2CSA7 e CHANGELIST 15193909. La build date risale al 4 ...

Galaxy S10 Cover impermeabile per Samsung : Il nuovo Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 + e Galaxy S10e è davvero impermeabile e resistente all'acqua? Scoprilo leggendo il nostro articolo

Già 230 euro di sconto sul prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind : vera occasione per la Festa del Papà : Il prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind è sotto osservazione, magari in vista di un'imminente e importantissimo regalo per la Festa del Papà, da affrontare a rate con il vettore arancione. In queste ore, alcuni clienti legati all'azienda stanno ricevendo proprio una proposta da non sottovalutare per l'acquisto del device nuovo di zecca nella sua versione da 128 GB. Vediamone nello specifico le condizioni, potrebbero essere davvero appetibili ...

Da Samsung arrivano 5 sfondi ufficiali per sfruttare il foro nei display dei Samsung Galaxy S10 : La divisione statunitense di Samsung ha pubblicato su Twitter 5 sfondi, tre pensati appositamente per il Samsung Galaxy S10 e due per il Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 : ecco le custodie con i supereroi della Marvel : Dalla collaborazione tra Samsung e Marvel arriva una nuova serie di custodie per gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10. Scopriamole insieme

Wind propone il Samsung Galaxy S10 a rate ad alcuni clienti con un anticipo di 99 - 99 euro : Wind ha dato il via ad una nuova campagna promozionale dedicata ad alcuni clienti selezionati e in virtù della quale viene proposto il Samsung Galaxy S10 a rate