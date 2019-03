Salvini | ' Tav si farà se prevarrà il buonsenso'

Salvini rilancia sulla Tav : "Si farà se prevarrà il buon senso | Mi batterò contro l'utero in affitto" : Il ministro dell'Interno, ospite a "Domenica Live", parla anche del prossimo voto in Basilicata: "Sbaglia chi chiama fesso chi sostiene governo"

Salvini rilancia sulla Tav : "Si farà se prevarrà il buon senso" | Mi batterò contro l'utero in affitto" : Il ministro dell'Interno, ospite a "Domenica live", parla anche del prossimo voto in Basilicata: "Sbaglia chi chiama fesso chi sostiene governo"

F35 come Tav. Il sì di Salvini - il no dei 5 stelle. Dossier in mano a Conte : "L'industria aeronautica italiana è un'eccellenza quindi riterrei un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento. Se non lo facciamo noi lo fanno francesi e tedeschi. ...

F35 come Tav. Il sì di Salvini - il no dei 5 stelle. Dossier in mano a Conte : Dopo la Tav lo schema si replica per gli F35. Con la Lega favorevole alla commessa, i 5 stelle storicamente contrari alla spesa e il Dossier che finisce nelle mani del mediatore, Giuseppe Conte. I toni sono meno accesi, al momento, ma la discussione all'interno del governo sul programma di acquisto degli aerei militari, e sul pagamento delle commesse già effettuate, ricalca il dibattito che ha animato le due anime dell'esecutivo sulla ...

Tav - Di Maio su La7 : “Conte la ridiscuterà con Francia e Ue. Salvini? Sue parole sono folclore. Non abbiamo mai litigato” : “Tav Torino-Lione? E’ urgentissima da 28 anni, da quando cioè c’era Andreotti, però, non si sa perché, questo governo deve decidere domani mattina, a differenza dei governi precedenti“. Così, a Dimartedì (La7), il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, risponde al conduttore Giovanni Floris sul caso Tav, mostrando un articolo de La Stampa, risalente al 15 ottobre 1991 e recante il titolo “L’attuale linea ...

Tav - Di Maio : 'testa dura' Salvini?Fa folclore - soluzione si trova : Roma, 12 mar., askanews, - Salvini sulla Tav ha detto che ha 'la testa dura e che vuole andare avanti' ma 'quando fa così, è folclore... Poi si trovano le soluzioni... Noi stiamo nello stesso governo ...

Salvini - noi a favore della Tav : ANSA, - ROMA, 12 MAR - Noi siamo a favore della Tav, non è un mistero, non l'abbiamo mai nascosto". Cosi', a margine di un comizio al PalaSassi di Matera, il vicepremier Matteo Salvini ha risposto a ...

Tav - Di Maio : "testa dura" Salvini?Fa folclore - soluzione si trova : Roma, 12 mar., askanews, - Salvini sulla Tav ha detto che ha "la testa dura e che vuole andare avanti" ma "quando fa così, è folclore... Poi si trovano le soluzioni... Noi stiamo nello stesso governo ...

Salvini - noi a favore della Tav : ANSA, - ROMA, 12 MAR - Noi siamo a favore della Tav, non è un mistero, non l'abbiamo mai nascosto". Cosi', a margine di un comizio al PalaSassi di Matera, il vicepremier Matteo Salvini ha risposto a ...

Chiamparino chiede a Salvini di organizzare una consultazione popolare sulla Tav : Il presidente della Regione Piemonte chiede in una lettera inviata al Viminale 'una consultazione, non un referendum, da tenere insieme alle europee, per costringere il governo a uscire dall'...

Tav - Chiamparino a Salvini : "Referendum il 26 maggio" : Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino ha tenuto oggi una conferenza stampa per presentare la lettera, poi condivisa anche sui social network, che ha inviato al ministro dell'interno Matteo Salvini per chiedere di procedere a una consultazione popolare sulla Tav, indicando come giorno per il voto il 26 maggio, ossia la data in cui si voterà anche per le regionali piemontesi e per le elezioni europee.Chiamparino ha ricevuto l'ok dal ...

Tav - Chiamparino chiede via libera per una consultazione popolare. Conte : “Non si può”. Ma Salvini : “Magari…” : Una consultazione popolare da tenersi in concomitanza con il voto per Europee e Regionali. Dopo l’annuncio, Sergio Chiamparino ha preso carta e penna per scrivere al ministero dell’Interno chiedendo che i cittadini piemontesi possa esprimersi sul Tav. Una lettera ‘morta’ in partenza, almeno a sentire le gelide risposte del premier Giuseppe Conte e di Matteo Salvini, anche se con sfumature (politiche) diverse e ...

Tav - nuova lite Di Maio-Salvini : «Basta attacchi a M5S» - «Io penso a lavorare» : La bomba Tav è stata momentaneamente disinnescata ma Di Maio e Salvini continuano a punzecchiarsi. «Basta attacchi a M5S, lavoriamo per l'Italia», dice il capo...

Tav - ancora lite Di Maio-Salvini : «Basta attacchi a M5S» - «Io penso a lavorare» : La bomba Tav è stata momentaneamente disinnescata ma Di Maio e Salvini continuano a punzecchiarsi. «Basta attacchi a M5S, lavoriamo per l'Italia», dice il capo...