Salvini promette | nel 2019 flat tax anche per le famiglie Ma dal Mef numeri poco

Lega - Salvini : “Soldi dalla Russia? Non è arrivato e non arriverà nulla”. Ma si rifiuta di promettere trasparenza sui finanziamenti : Dopo l’inchiesta de “L’Espresso” su incontri in Russia tra uomini vicini a Matteo Salvini, in cui si sarebbero creati canali per possibili finanziamenti fiscali alla Lega, ilfattoquotidiano.it ha chiesto a Matteo Salvini se vuole prendere l’impegno di dichiarare, prima delle Europee, tutti i finanziamenti che arriveranno direttamente al partito e ad associazioni e fondazioni vicine alla Lega. E se s’impegna a ...

Salvini promette : sgombero subito Ma l'Italia è piena di baraccopoli : Roma A distanza di soli due mesi una nuova tragedia della povertà nella Piana di Gioia Tauro. Un senegalese, Moussa Ba, di 29 anni, è morto nell'incendio divampato la scorsa notte nella baraccopoli di ...

Latte - Salvini riceve delegazione pastori sardi cui promette sistema sussidi : "Lavoro per una soluzione entro 48 ore per restituire dignità e lavoro ai sardi" . Questa la promessa del vicepremier Matteo Salvini , che oggi ha ricevuto al Viminale , assieme al sottosegretario all'...

Salvini ha spiegato la chiusura del Cara di Castelnuovo - e ne promette altre : "Chi non ha diritto a stare in Italia deve andare via". È con un'intervista a Radio anch'io su Radiouno che Matteo Salvini ha cominciato la sua giornata politica dedicata nella sua prima parte a giustificare la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma. "Chi era abusivo prima, è abusivo anche adesso", ha aggiunto. "Se la richiesta - ha spiegato Salvini - è quella di trovare una sistemazione a chi non a diritto a stare in ...

Salvini ha spiegato la chiusura del Cara di Castelnuovo - e ne promette altre : "Chi non ha diritto a stare in Italia deve andare via". È con un'intervista a Radio anch'io su Radiouno che Matteo Salvini ha cominciato la sua giornata politica dedicata nella sua prima parte a giustificare la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma. "Chi era abusivo prima, è abusivo anche adesso", ha aggiunto. "Se la richiesta - ha spiegato Salvini - è quella di trovare una sistemazione a chi non a diritto a stare in ...