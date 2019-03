Salvini | Nel 2019 flat tax anche per lavoratori dipendenti

La promessa di Salvini sulla flat tax : "Nel 2019 anche ai lavoratori dipendenti" : ... con due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi secondo un'ipotesi di simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al Ministero dell'Economia, e circolata in queste ore in ...

Flat tax : Salvini - nel 2019 a lavoratori dipendenti : "Noi non abbiamo smesso di lavorare" sulla Flat tax "giorno e notte". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Melfi, Potenza,. "Con questa manovra economica ...

Salvini : 'Flat tax nel 2019 ai lavoratori dipendenti. Io fascista? Che noia' : Il ministro dell'Interno ribatte: ' fascista? Madonna, ma aggiornatevi amici miei, aggiornatevi, avete 16 anni ma siete vecchi dentro, confrontatevi con il mondo... Nell'Italia che ho in mente donne ...

Salvini : «Flat tax nel 2019 ai lavoratori dipendenti. Io fascista? Che noia» : «Con questa manovra economica siamo già riusciti ad avvantaggiare tantissimi artigiani, partite Iva, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, chi fattura fino a 65 o...

Salvini : "Crollo degli sbarchi nel 2019" : ''335 sbarcati, rispetto ai 5.945 nello stesso periodo dell'anno scorso,, 1.354 espulsi, di cui 1.248 forzati e 106 volontari assistiti e un solo cadavere recuperato in questo 2019. I dati confermano ...

"Deposito di scorie in Sardegna? Temiamo che Salvini proponga una corsia preferenziale nell'Isola" : Lo scrive apertamente il sottosegretario del ministero dello Sviluppo economico, Davide Crippa, Movimento 5 Stelle, Di: Alessandro Congia scorie? No, grazie. E soprattutto, la Sardegna non può e non ...

Giorgia Meloni - sfida totale a Lega e Matteo Salvini : cosa spunta nel nuovo simbolo di Fratelli d'Italia : L'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, che si è riunita ieri - venerdì 15 marzo - a Firenze, ha approvato il simbolo con il quale il partito di Giorgia Meloni si presenterà alle Europee del 26 maggio. La novità è rappresentata dalla presenza, ai due lati del logo tradizionale, delle diciture «s

Danilo Toninelli dimezzato - la mossa di Matteo Salvini per mettergli una badante : «Toninelli, lei è una brava persona, però sulle navi a Venezia non ha capito nulla, e secondo me neanche sul Mose». Chi dice queste cose è Luigi Brugnaro, sindaco della Serenissima, ma l' opinione che il ministro non comprenda i dossier che gli sono affidati e si comporti sempre allo stesso modo, bl

Indro Montanelli - l'intervista immaginaria : 'Che noia l'Aldilà. Salvini? Piace a me e a San Pietro' : È vero che prima di scendere in politica, scendeva e saliva i gradini dello stadio napoletano di San Paolo'. Sì. Vendeva bibite e frittelle.. 'E com'è finito a Montecitorio?' Dovresti chiederlo a ...

Sondaggio Diamanti - Salvini e Meloni in orbita. Dominio totale del centrodestra - panico nel M5s : La Lega sale ancora. "Ha raggiunto il 34,4%. Praticamente, il doppio rispetto alle elezioni del 4 marzo 2018. Mentre il M5S scende al 23,2%. Dunque, quasi 10 punti meno. Insieme, salgono di oltre 7 punti e raggiungono quasi il 58%". Ilvo Diamanti illustra per Repubblica il Sondaggio dell'Atlante Pol

Scontro nel governo sugli F35. Salvini : "Un danno il ravvedimento" : "Quando do una parola vado fino in fondo. Sarebbe un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento o ravvedimento del programma per l'acquisto degli F35". A dirlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'indomani della decisione del governo italiano di saldare il debito di 389 milioni di euro di fatture riguardati gli aerei ordinati dal precedente governo alla Lockeed Martin."Se non lo facciamo noi, lo faranno i tedeschi o i ...

