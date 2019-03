Salvini lancia la flat tax per i dipendenti Per il Tesoro costerebbe quasi

Salvini rilancia sul grembiule a scuola 'Così i bambini sono tutti uguali' : ROMA - L'argomento è uno di quelli che sono sempre stati più a cuore a Matteo Salvini e alla Lega. Sì al grembiule a scuola, simbolo di ordine sicuramente, ma soprattutto di uguaglianza sociale. Lui, ...

Via della seta - Salvini rilancia : 'le chiavi di casa restino agli italiani : Così il vicepremier ribadisce la sua contrarietà al progetto. 'Voglio controllare settori strategici per la sicurezza nazionale, quindi non ci saranno problemi con gli Usa'. Di Maio su facebook: 'mi ...

Salvini rilancia sul grembiule a scuola : "Così i bambini sono tutti uguali" : Il vicepresidente del Consiglio torna su una sua vecchia idea già proposta nelle scorse settimane e che secondo lui dovrebbe essere applicata almeno alle scuole elementari. E sul Forum delle Famiglie di Verona non ha dubbi: "Ognuno faccia quello che vuole, ma io vado"

Imprese - Salvini lancia la proposta per tutelare i marchi storici : "Libero mercato è caos totale" : MILANO - Stop allo 'shopping sottocosto di aziende italiane'. Matteo Salvini torna alla carica sul tema della difesa delle aziende italiane: 'marchi storici ormai sono di multinazionale stranieri, che ...

Steve Bannon lancia un film su sé stesso. Nel trailer compare anche Matteo Salvini : L'ex stratega di Donald Trump è il protagonista di The Brink, film-documentario sull'attività politica della destra nazionalista americana, prodotto da Magnolia Pictures e girato dalla giornalista e filmmaker statunitense Alison Klayman.

Tregua armata sulla Tav con Salvini che rilancia : ora choc sulle infrastrutture : La società Telt avvia le procedure di gara per partecipare all'opera. Il vicepremier ribadisce che la Torino-Lione andrà avanti e rilancia su altri 300 cantieri da sbloccare

Governo - Salvini rilancia : “Ora Conte porti in cdm lo Sblocca-cantieri e la revisione del Codice degli appalti” : Il dossier Tav per ora è congelato. Sabato, nel giorno del suo 46° compleanno, aveva salutato con soddisfazione l’accordo raggiunto con gli alleati del M5s, suggellato dallo scambio di lettere tra il premier Conte e Telt, ma la verità è che ha dovuto ingoiarlo a forza: i bandi tecnicamente sono partiti, ma resteranno sospesi per mesi. Così ora Matteo Salvini rilancia e chiede pubblicamente che sul tavolo del consiglio dei ministri arrivino ...

Di Maio : 'Governo va avanti' - ma lancia una frecciata a Salvini : 'Basta folklore' : Nelle ultime ore era circolata l'idea che il Governo composto da Lega e Movimento Cinque Stelle potesse essere arrivato a punto di crisi. Lo scontro disegnato dai media sembrava quasi irreversibile, considerata la divergenza d'opinione sulla Tav e l'effetto domino che ne sarebbe potuto scaturire. Ora l'emergenza sembra quantomeno essere rientrata, sebbene qualche strascico pare esserci ancora, almeno sulla base di quanto espresso oggi ...

Matteo Salvini rilancia : 'Riapriamo le case chiuse' - ma il M5S : 'Non rientra nel contratto di governo' : Torna a battere su un vecchio tasto, a rispolverare un suo vecchio cavallo di battaglia Matteo Salvini: la riapertura delle case chiuse. E anche questa volta lo fa con una accelerazione che pare avere ...

Matteo Salvini rilancia : "Riapriamo le case chiuse" - ma il M5S : "Non rientra nel contratto di governo" : Torna a battere su un vecchio tasto, a rispolverare un suo vecchio cavallo di battaglia Matteo Salvini: la riapertura delle case chiuse. E anche questa volta lo fa con una accelerazione che pare avere come unico (o quasi) obiettivo quello di mettere in difficoltà l'alleato di governo M5S, che ha sub

Autonomia - Salvini lancia un ultimatum a Conte e Di Maio 'Entro la settimana presento il progetto' : 'Ieri sera ho detto a Conte e all'amico Di Maio che entro il fine settimana ho il dossier pronto, e poi ci confronteremo'. Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo a una domanda sull'Autonomia di Veneto ...

Salvini festeggia - Fi e FdI rilanciano il centrodestra. M5s accelera su struttura : Matteo Salvini esulta (ma non troppo per non mettere in difficoltà gli alleati M5s); Forza Italia e Fdi rilanciano il centrodestra; il Pd respira, nonostante la sconfitta; Luigi Di Maio cerca di minimizzare e di ripartire. E' il quadro politico che si delinea dopo le regionali in Sardegna che hanno dato la vittoria a Christian Solinas con circa il 48% dei consensi. "C'è da festeggiare una pagina nuova per la Sardegna. A livello nazionale per me ...

Renzi fa lo show e ridicolizza Salvini : “Lanciava le uova ai carabinieri e ora si mette la divisa… tra dieci anni” : Matteo Renzi alla presentazione del suo libro ridicolizza Salvini: “tirava le uova ai carabinieri e ora si mette la loro divisa” Durante la presentazione del suo libro al Lingotto di Torino, il senatore Matteo Renzi ha attaccato Matteo Salvini: “Definirlo in modo civile non è facile. Cambia idea continuamente. Quindici anni fa tirava le uova contro le divise dei carabinieri, ora si è affezionato … L'articolo Renzi fa lo show e ...

Renzi fa lo show e ridicolizza Salvini : “Lanciava le uova ai carabinieri e ora si mette la divisa… tra dieci anni” : Matteo Renzi alla presentazione del suo libro ridicolizza Salvini: “tirava le uova ai carabinieri e ora si mette la loro divisa” Durante la presentazione del suo libro al Lingotto di Torino, il senatore Matteo Renzi ha attaccato Matteo Salvini: “Definirlo in modo civile non è facile. Cambia idea continuamente. Quindici anni fa tirava le uova contro le divise dei carabinieri, ora si è affezionato … L'articolo Renzi fa lo show e ...