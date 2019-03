Stefano Bartezzaghi : "Salvini ha reso il razzismo accettabile. I social network? Nuovi protagonisti della banalità" : A volte, la normalità è un'arma tremenda: "Salvini ha reso il razzismo accettabile. Non dichiaratamente, perché nessuno si proclama razzista in Italia, ma banalizzando: cioè, lasciando passare per naturali associazioni mostruose. Per esempio, quella tra i neri e i comportamenti criminali. È così che il razzismo è diventato, di fatto, più possibile di prima". Del suo maestro, Umberto Eco, ...

Matteo Renzi e Marine Le Pen - scontro in diretta : "Io ho preso più voti di Matteo Salvini" : "Signora Le Pen, la prego, studi quanto avviene in Italia prima di parlare". Matteo Renzi appare in collegamento con un celebre talk show francese e si scaglia contro Marine Le Pen, ospite in studio. A fare scattare Renzi è l'accusa mossa dalla Le Pen nei confronti dell'ex presidente del Consiglio d

Salvini sorpreso fuori dalla Camera per un test antidroga : il ministro si sottopone all’esame e va a finire così : test antidroga, a sorpresa, per Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno, appena uscito dalla Camera, viene fermato da una troupe delle Iene, attrezzata per il controllo salivare e con tanto di cane antidroga. Il leader della Lega, prima un po’ riluttante, si è sottoposto alla verifica, spiegando di avere “tanti altri vizi” e di non temere l’esame. Nel video, l’esito del test. L'articolo Salvini sorpreso fuori ...

Così Salvini si è 'preso' i telegiornali : è il politico che parla più di tutti : Secondo le tabelle dell'Agcom sulla presenza nei telegiornali dei vari personaggi politici nel mese di gennaio 2019, il...

Grillo attacca Salvini : " Mago di Oz - a sua madre dissi : 'Signora perché non ha preso la pillola?!'" : "A Bari mi hanno dato da mangiare i ricci albanesi, è la globalizzazione ma cosa posso fare io". Così Grillo giustifica le sue contraddizioni rispetto alle contestazioni ricevute fuori dal Politeama Greco di Lecce, per la globalizzazione e per vendicarsi per Tap, Ilva e Xylella "ma è pazzesco che vi siete rifatti su di me" e fa intendere come se la Puglia gli avesse fatto mangiare per punizione ricci "stranieri" . "Ho preso per culo tutti i ...

Caro Salvini - chi ha testimoniato contro le mafie viene preso a calci dallo Stato : Rocco Greco si è suicidato. “Aveva denunciato il pizzo e aveva fatto condannare i suoi estorsori. I quali a sua volta lo avevano denunciato. Poi il Tribunale lo aveva assolto”. Nonostante quella sentenza il Ministero degli Interni ha deciso di considerare la sua azienda collusa con la mafia. Un provvedimento che gli ha fatto perdere tutti gli appalti. Da qui la decisione di uccidersi. Spiega il figlio Francesco: “Il giudice aveva ribadito che ...

Resort incendiato tre volte in 10 giorni nella Sibaritide - appello del proprietario a Salvini : '500 posti di lavoro a rischio' : ... proprietario del Minerva Club Resort nella Sibaritide, che lancia un appello al ministro dell'Interno Matteo Salvini - appare quello di deprimere l'economia del territorio e più in generale colpire ...