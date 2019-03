Ronaldo non convocato | curiosa protesta dei tifosi genoani | i dettagli

Allegri 'Con il Genoa Ronaldo non ci sarà. Deve riposare' : TORINO - Vietato rischiare. Con il passare dei giorni il peso e l'importanza di Cristiano Ronaldo aumenta esponenzialmente in vista della volata Champions: ecco perchè domani con il Genoa 'Ronaldo non ...

Allegri : “Ronaldo non è convocato - domani sarà una partita difficile” : Si è da poco conclusa la conferenza di Allegri in vista del match di domani alle 12,30 contro il Genoa a Marassi. Il tecnico presenta così il match: “domani sarà una partita difficile, il Genoa in casa è un avversario tosto e dobbiamo fare la partita giusta. All’andata contro di loro abbiamo lasciato dei punti“.”In questo momento deve regnare l’equilibrio. Martedì abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma adesso ...

Caso Ronaldo - l’ex Juve : “CR7 massacrato a Madrid - non va squalificato” : Caso Ronaldo – Così come Nedved ha fatto ai microfoni di Sky, anche un ex bianconero giustifica e difende il gesto de “los huevos” fatto da Ronaldo. Moreno Torricelli parla a Il Corriere di Torino della sfida di Champions contro l’Ajax ma soprattutto sul “Caso” Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna chiedono la squalifica del portoghese, mentre la […] More

Juventus - 'complotto in Champions'. Girano video clamorosi : 'Il gol di Ronaldo all'Atletico non era gol' : La Juventus gode, in Spagna rosicano ancora. E così sul web sta prendendo piede una tesi piuttosto clamorosa: il secondo gol di Cristiano Ronaldo nel 3-0 all' Atletico Madrid non era gol. L'arbitro ...

Real - Zidane : "Ronaldo non mi sorprende - lo ammiro. Chapeau" : Zinedine Zidane è pronto per il suo nuovo debutto sulla panchina del Real Madrid e non mancano parole al miele per l'ex Cristiano Ronaldo , che martedì ha distrutto l'Atletico. "Non sono sorpreso di ...

VIDEO – Clamoroso dalla Spagna : il gol di Ronaldo in Champions League con l’Atletico Madrid non sarebbe valido : L’impresa è riuscita, oggi i sorteggi per i quarti di finale, dove sarà presente ancora una squadra italiana: la Juventus. Martedì all’Allianz Stadium di Torino un dominio assoluto con il 3-0 all’Atletico Madrid, tutto timbrato dal protagonista Cristiano Ronaldo. dalla Spagna però arrivano delle accuse: il secondo gol di testa del portoghese su assist del connazionale Joao Cancelo non sarebbe valido. La parata di Oblak è ...

Juventus - Nedved : “Non temiamo la squalifica di Ronaldo. Sull’Ajax…” : Juventus Nedved – Dopo il sorteggio dei preliminari di Champions che ha visto la Juventus prendere l’Ajax, sono arrivate anche le parole di Pavel Nedved: “Non c’è da essere felici o tristi per chi abbiamo preso, sono sicuro che saranno bellissime partite. L’Ajax ha meritato di poter stare qui facendo fuori il Real Madrid, quindi […] L'articolo Juventus, Nedved: “Non temiamo la squalifica di Ronaldo. ...

Nedved : «Non temo la squalifica di Cristiano Ronaldo» : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pavel Nedved ha parlato del sorteggio dei quarti di Champions League, rispondendo prima a una domanda sull’esultanza di Ronaldo contro l’Atletico Madrid: «Non temo la squalifica di Cristiano Ronaldo, non vedo perché dovrei», ha spiegato Nedved sulla possibilità dell’apertura di un’indagine UEFA. Il vicepresidente della Juventus ha poi aggiunto: […] L'articolo Nedved: «Non temo la squalifica di ...

