Romina Carrisi | è finita con Francesco Gastel | Non c' era compatibilità

(Di domenica 17 marzo 2019)Nella puntata di Domenica IN trasmessa oggi su Rai 1 è stata ospitatainsieme a sua sorella Cristel in dolce attesa. Mara Venier scambia amabilmente quattro chiacchiere con le due ragazze entrando a gamba tesa sulla situazione sentimentale delle sorelleSe da una parte Cristel è appagata da un matrimonio che procede a gonfie vele con Davor Luksic, non si dice la stessa cosa perche in merito alla suo desiderio di diventare madre guarda la conduttrice afferma: "Devo trovare la materia prima, speriamo in un miracolo. Mi sono lasciata una settimana fa" dice la 31enne che lascia intendere a chiare lettere la fine della relazione condopo un anno. E' stata una decisione ponderata, non sono sofferente. Convivevamo insieme a Los Angeles, ho pure arredato casa. Sai quando cerchi di far entrare un quadrato dentro ad un cerchio? Quando non ...

