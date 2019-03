Risultati Serie D | diretta live a partire dalle 14 | 30

calcioweb.eu

(Di domenica 17 marzo 2019) LaD torna in campo. Dopo la pausa per il torneo di Viareggio, le squadre dei nove raggruppamenti della quarta divisione nazionale scendono sul rettangolo di gioco. Nel girone B si sfidano le prime quattro: la capolista Como va in casa del Rezzato, il Mantova ospita la Pro Sesto. Nel girone D, tutto facile per il Modena secondo, che ospita in casa il fanalino di coda Classe. Nel girone F la capolista Cesena va in casa della Savignanese. Nei raggruppamenti meridionali, Avellino e Bari giocano in casa, trasferta per il Taranto.D,Girone A Borgaro-Sestri Levante Folgore Caratese-Casale Stresa Sportiva-Milano City Fezzanese-Inveruno Lavagnese-Borgosesia Unione Sanremo-Ligorna Dronero-Arconatese Savona-BraGirone B Ambrosiana-Villafranca Como-Seregno Legnago Salus-Rezzato Mantova-Pro Sesto Olginatese-Darfo Boario Scanzorosciate-Sondrio Villa ...

