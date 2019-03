Rischio Italia per i mercati | spuntano «timori sulla solvibilità»

Nuova Zelanda - Rischio emulazione. È allerta sui luoghi di culto anche in Italia : L'intelligence Italiana lo aveva previsto. Aveva previsto una recrudescenza delle dimostrazioni di ultradestra , un nuovo attivismo razzista e xenofobo che, sulla scia di Macerata , avrebbe continuato ...

Autonomia regionale differenziata : un Rischio per l'Italia : Nell'illusione di potersi inserire da soli, non come sistema articolato, nell'economia mondiale contemporanea costruita sulle catene globali del valore. Il disegno sotteso all'Autonomia regionale ...

Nave italiana naufragata in Francia : Rischio marea nera per l'area costiera : C'è preoccupazione per le acque francesi dell'Atlantico dopo il naufragio, avvenuto Domenica scorsa, della Nave mercantile Grande America, al largo de La Rochelle. La Nave, battente bandiera...

Italia-Cina - il governo a Mattarella : testo meno vincolante di altri. Berlusconi : «Nostra libertà a Rischio» : A questo avvertimento ha risposto il ministro dell'Economia Giovanni Tria: «Una tempesta in un bicchier d'acqua». E a proposito di possibili risvolti militari, l'ex presidente del Consiglio, aggiunge:...

Berlusconi contro l'intesa Italia-Cina : «La nostra libertà è a Rischio» : A questo avvertimento ha risposto il ministro dell'Economia Giovanni Tria: «Una tempesta in un bicchier d'acqua». E a proposito di possibili risvolti militari, l'ex presidente del Consiglio, aggiunge:...

PATTO ITALIA-CINA/ "Salvini deve ricucire con Trump o il governo è a Rischio" : L'Italia è l'unico paese del G7 che dice sì per primo alla "One Belt One Road". Un passo falso, sgradito agli Usa. Ora il governo deve ricucire

Brexit - Di Maio : nessun Rischio per italiani e loro risparmi : Roma, 12 mar., askanews, - 'Non c'è rischio per i nostri risparmi: sinora abbiamo avuto sempre garanzie sugli italiani. Poi se ci sono realtà che vogliono spostarsi da noi tutto può essere una ...

Brexit - Di Maio : nessun Rischio per italiani e loro risparmi : Roma, 12 mar., askanews, - "Non c'è rischio per i nostri risparmi: sinora abbiamo avuto sempre garanzie sugli italiani. Poi se ci sono realtà che vogliono spostarsi da noi tutto può essere una ...

Coeuré - Bce - : «L'Italia un Rischio? È la sola a non crescere nella zona euro» : ... continueremo a reinvestire i pagamenti che ci arrivano dai titoli che maturano nel nostro portafoglio, garantiremo liquidità a condizioni favorevoli alle banche, a patto che finanzino l'economia ...

Casa Bianca - avviso all’Italia sulla Cina : “A Rischio il vostro ruolo nella Nato” : «Siamo molto preoccupati che quando il presidente cinese Xi visiterà Roma, l’Italia firmi la Belt and Road Initiative». ...

L'operazione Alitalia a Rischio slittamento : Impatto su mutui ed economia Lifestyle Glifosato nella birra e nel vino: i risultati su 20 marche compiuti da US PIRG Finanza BNL, Bnp Paribas,, permangono i problemi tecnici sulla rete Soldi Rai, ...

Meteo - torna l’inverno : in arrivo pioggia - freddo e neve sull’Italia. Le regioni a Rischio : Imminente cambiamento Meteo sull'Italia, con il ritorno di temperature invernali e della neve (in montagna, ma a quote piuttosto basse). In Valpadana il termometro scenderà di nuovo intorno allo zero a metà della prossima settimana.Già la chiusura del weekend potrebbe riservare qualche fastidiosa sorpresa. Le previsioni Meteo di domenica 10 marzo in Italia descrivono una situazione alquanto variegata, in parte a causa dell'instabilità che ...

L'operazione Alitalia a Rischio slittamento : Fatto salvo il 15% avocato a sé dal Ministero dell'Economia, scelta non gradita in Europa,, resta sempre da piazzare il restante 15% che conserverebbe valore effettivo solo se assegnato a uno, o ...

Ignazio Visco : "Economia italiana a Rischio. Si faccia una vera riforma fiscale" : L'economia italiana corre oggi "rischi concreti". Ad appena 24 ore di distanza dalla presa di posizione della Bce è ora il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a lanciare ancora una volta l'allarme. A preoccupare è l'assenza di crescita, l'arretratezza competitiva del Paese, ma anche la tenuta dei conti pubblici tanto che, di fronte al rallentamento del Pil ormai sotto gli occhi di tutti, c'è da chiedersi se la ...