Regno Unito | sposa trova messaggio inciso sulle sue scarpe nuziali | è della madre deceduta

"Se il Regno Unito non organizzerà le elezioni di maggio sarà fuori dal primo luglio". Lo rivela la bozza di un documento Ue : "La partecipazione del Regno Unito all'Ue terminerà il primo luglio se il Paese non organizzerà le elezioni europee di maggio". Emerge da una bozza di documento distribuita nel corso della riunione dei 27 ambasciatori dell'Ue per preparare la discussione dei leader al Consiglio europeo del 21 marzo, sulla richiesta di estensione della permanenza del Regno Unito nell'Unione, che si attende arrivi dalla premier britannica Theresa May ...

L'ambasciatore in Regno Unito Raffaele Trombetta all'Huffpost : 'Anche dalla Brexit tante occasioni per l'Italia' - di U. De Giovannangeli - : ... la presenza di circa 700 mila italiani, una collaborazione in campo scientifico e accademico molto avanzata, l'interesse condiviso in alcune aree geografiche del mondo, l'impegno nella lotta contro ...

L'ambasciatore in Regno Unito Raffaele Trombetta all'Huffpost : "Anche dalla Brexit tante occasioni per l'Italia" : La "via dolorosa" di Theresa May sul cammino della Brexit. Gli interessi italiani e le possibili alternative. Temi cruciali anche in vista delle elezioni europee di maggio. HuffPost ha intervistato L'ambasciatore italiano nel Regno Unito, Raffaele Trombetta.Dal suo osservatorio privilegiato, come vede il complicato momento politico che vive il Regno Unito?Il Paese è chiaramente ancora diviso dopo il referendum e le divisioni attraversano ...

Il Regno Unito ha chiesto di posticipare la Brexit : La Camera dei Comuni ha approvato a larga maggioranza una mozione che autorizza il governo a chiedere un rinvio. La parola passa ora all'Ue

Il Regno Unito chiederà di posticipare la Brexit : La premier britannica Theresa May esce da Downing Street (foto: Jack Taylor/Getty Images) La Brexit? Ci sarà, forse, ma non ora. Il parlamento britannico ha approvato una mozione che autorizza il governo a chiedere un’estensione dell’articolo 50 per posticipare l’uscita dall’Ue. La parola passa ora a Bruxelles. L’emendamento, presentato dal governo, è stato approvato con una larga maggioranza grazie al sostegno del ...

Il Regno Unito chiederà una proroga di Brexit : Il Parlamento ha autorizzato il governo a chiedere una proroga dei termini di uscita dall'Unione Europea che tra una settimana deciderà se concederla

Brexit - il Regno Unito ha rifiutato anche il “no deal” : Alcune persone seguono l’esito del voto in diretta televisiva (foto: Jack Taylor/Getty Images) I britannici non vogliono l’accordo negoziato con l’Unione europea e non vogliono nemmeno uscire senza un’intesa con Bruxelles. Nella serata di mercoledì 13 marzo la Camera dei Comuni ha respinto un emendamento che apriva alla possibilità di un no deal, cioè il divorzio disordinato e senza accordo del Regno Unito, con un margine ...

Brexit - bocciato il no deal : si avvicina il rinvio dell’uscita dall’Ue del Regno Unito : La Camera dei Comuni britannica ha approvato un emendamento che esclude il no deal, ovvero l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue senza un accordo. La Brexit, quindi, potrebbe andare incontro a un rinvio che domani i parlamentari britannici potrebbero formalizzare con un voto. Poi spetterà agli stati membri Ue accettare o meno la proposta.Continua a leggere

Regno Unito : crescita rivista al ribasso - nel 2019 PIL salirà solo dell'1 - 2% : "Dopo il voto di ieri rimane una grande nuvola di incertezza sul paese - ha detto Hammond - ma l'economia è notevolmente robusta" ha sottolineato il ministro. Nel 2020 il Pil salirà dell'1, per cento ...

Gli studenti del programma Erasmus+ nel Regno Unito saranno garantiti anche in caso di “no deal” : Il Parlamento Europeo ha approvato delle misure d'emergenza per finanziare tutti i progetti iniziati prima del 29 marzo

Brexit - Regno Unito taglia Pil 2019 a +1 - 2% da +1 - 6% : Londra, Regno Unito,, 13 mar., LaPresse/AFP, - La crescita nel Regno Unito raggiungerebbe solo l'1,2% nel 2019, meno dell'1,6% stimato ad ottobre. Sono le nuove stime dell'istituto pubblico Obr, ...

Brexit - Hammond : Nube incertezza incombe su economia Regno Unito : "Il voto di ieri sera lascia sul posto la Nube di incertezza che incombe sulla nostra economia e il nostro compito più urgente in questa Camera è risolvere questa incertezza", ha detto il ministro ...

Brexit - ennesima cocente sconfitta May al Parlamento. Rumor tre opzioni rimaste al Regno Unito : Westminster ha bocciato per l'ennesima volta la proposta sulla Brexit presentata di nuovo dalla premier Theresa May, dopo la cocente sconfitta dello scorso 15 gennaio.

Devil May Cry 5 in testa alle classifiche di vendita nel Regno Unito : Capcom ha messo a segno un gran colpo con il suo Devil May Cry 5, il titolo ha infatti dominato le classifiche di vendita inglesi relative alla prima settimana dalla sua pubblicazione.Come riporta Gamingbolt, Devil May Cry 5 ha venduto circa 20,872 unità e si conferma come il miglior capitolo (dal punto di vista delle vendite) dai tempi di DmC: Devil May Cry (che escludendo le varie riedizioni è stato l'ultimo capitolo pubblicato). Non si tratta ...