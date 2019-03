Red carpet di stelle per il film ' La mia seconda volta'

Gabriele Lavia : il cinema è morto - sopravvivono i Red carpet : Roma, 15 mar., askanews, - "Pirandello pensava che il cinema avrebbe ucciso il teatro, il cinema è morto, sono tutti vuoti i cinema, sopravvivono solo i festival, ma dei festival sopravvive ...

iHeartRadio Music Awards : tutti i look sul Red carpet : Taylor Swift in Rosa BloomLe scarpe Sophia Webster di Taylor SwiftHeidi Klum in Christian SirianoKaty Perry in Paskal e ZeddHalsey in Dsquared2Elle Fanning in Miu MiuZara Larsson in AtticoElla MaiKacey Musgraves in VersaceKacey Musgraves in David KomaTiffany Young in Jean Paul GaultierAlicia KeysBackstreet BoysPoppy in Viktor & RolfLarsen Thompson in August Getty Atelier e Genny Steven TylerBetty WhoShay MitchellCorinne FoxxAgnez Mo in ...

Captain Marvel : le interviste dal Red carpet italiano : Il mondo dello sport, dello spettacolo e del web, ieri sera si è riunito a Milano per il red carpet e relative interviste alla premiere di Captain Marvel , il nuovissimo film del Marvel Cinematic Universe, al cinema ...

Matthew McConaughey - papà di tre (anche sul Red carpet) : «I figli? Questione di Dna» : Matthew McConaughey al Texas Medal of Arts 2019Matthew McConaughey al Texas Medal of Arts 2019Matthew McConaughey al Texas Medal of Arts 2019Matthew McConaughey al Texas Medal of Arts 2019Matthew McConaughey al Texas Medal of Arts 2019Matthew McConaughey al Texas Medal of Arts 2019Matthew McConaughey ha reso l’ultimo red carpet un affare di famiglia. L’attore si è presentato ad Austin, dove è stato premiato ai Texas Medal of Arts ...

Croce e Delizia - da Edoardo Leo a Bentivoglio : l'anteprima è da Red carpet : Mondi anticonformisti e parata di star al multisala di piazza Cavour per l'anteprima di 'Croce e Delizia', di Simone Godano. Sfilano, su un red carpet appena scartato e tra folte ali di fan, il ...

Il premio Oscar per la star più fotografata sul Red carpet va a... Kendall Jenner! : La modella e star dei reality americani ha stupito tutti, durante la passerella per la festa della domenica di Vanity Fair, con un abito firmato da Rami Kadi che lascia poco all'immaginazione. Jenner ha indossato un vestito di velluto nero con doppio spacco abbellito da frange laterali di perle e cristalli della collezione primavera/estate. La modella non ha mai avuto paura di mettere in mostra il proprio corpo e anche questa volta ha deciso di ...

Oscar a luci rosse - la 'figlia di' arriva sul Red carpet vestita solo con un reggiseno : fotografi sconcertati : Zoe Kravitz , 30 anni, figlia di Lenny e Lisa Bonet, era assolutamente la più sexy della kermesse degli Oscar celebrata a Los Angeles. Indossava una gonna nera e un reggiseno dorato. E basta. Zoe è ...

Oscar 2019 : Charlize Theron con caschetto color cioccolato e abito a sirena è regina del Red carpet : Charlize Theron incanta sfilando sul red carpet degli Oscar 2019: inediti capelli a caschetto color cioccolato, abito Dior celeste a sirena con schiena in bella mostra, gioielli Bulgari e fisico statuario. Ecco la nuova veste con cui l'attrice si è presentata alla cerimonia dell'Academy, apparendo molto diversa dalla bellezza bionda alla quale ha abituato il pubblico.Vincitrice di un Oscar nel 2004 come migliore attrice protagonista per la ...

Oscar 2019 - Chiara Ferragni e Fedez sul Red carpet di Vanity Fair | : Per l'occasione, la fashion influencer più famosa al mondo ha scelto un importante abito rosso di Gianbattista Valli , con gonna corta davanti e lungo strascico dietro

Oscar 2019 : vincitori - vinti e un Red carpet da favola a tutto colore : Oscar 2019: sorprese, conferme e look da favola. Alla 91esima edizione degli Academy Awards Green Book vince la statuetta come Miglior film. Rami Malek nei panni di Freddy Mercury è il Miglior attore. ...

Oscar 2019 : i best look delle star sul Red carpet secondo noi : Sono sincera: a parte sapere chi ha vinto i premi principali (migliori attori, regista e miglior film), il motivo principale per cui aspetto la cerimonia degli Oscar ogni anno è vedere i look delle star sul red carpet. Ad ogni edizione degli Academy Awards, quest’anno era la 91ma, abiti e gioielli mi stupiscono sempre. Ovviamente c’è sempre chi se la cava meglio… ecco qui qualcuno dei look che mi è piaciuto di più. Oscar 2019: ...

Le lacrime (e il coraggio) di Selma Blair - al primo Red carpet dopo la diagnosi di sclerosi multipla : Oscar 2019: Selma Blair e l'emozione di essere al party di Vanity FairOscar 2019: Selma Blair e l'emozione di essere al party di Vanity FairOscar 2019: Selma Blair e l'emozione di essere al party di Vanity FairOscar 2019: Selma Blair e l'emozione di essere al party di Vanity FairOscar 2019: Selma Blair e l'emozione di essere al party di Vanity FairOscar 2019: Selma Blair e l'emozione di essere al party di Vanity FairOscar 2019: Selma Blair e ...