' Questa ero io | poco prima del parto Non pubblicai la foto | ero insicura del mio corpo

Traini - l'eroe del killer : "Non c'entro con Questa follia" : Ma cosa c'entro io con questa roba? Ho fatto una cazzata e sto pagando con il carcere. Però non è possibile che qualsiasi cosa succede nel mondo è colpa mia». Parla con rabbia Luca Traini. Non ci sta a passare come «il simbolo di qualcosa che non condivido». Sono le 17 di ieri pomeriggio e la strage della Nuova Zelanda, dove 49 persone ...

Global Strike for Future - Mercalli : “Il pianeta intossicato dalla CO2 - Questa è davvero l’ultima chiamata” : “questa è davvero l’ultima chiamata non perché sia uno slogan ma perché siamo già il ritardo, il pianeta è intossicato il valore di CO2 è il massimo registrato negli ultimi 3 milioni di anni e per non peggiorare la situazione dobbiamo agire adesso, quindi la cura va fatta subito, senza indugiare neanche un giorno“: lo ha dichiarato oggi, in occasione del Global Strike for Future, il climatologo Luca Mercalli, che partecipa al ...

L’anno magico di Paris : “Fiero - sognavo Questa coppa” : L'anno magico di Domme Paris si chiude con la coppa sollevata al cielo. La prima in superg e un sogno realizzato, come l'oro mondiale - nella stessa specialita' - che ha reso ancora piu' preziosa la stagione. "questa Coppa del mondo la sognavo da tempo. Ci avevo provato anche altre volte, ma non ce l'avevo mai fatta - dice il campione azzurro - . Quest'anno la svolta l'ho avuta con le gare di Bormio e quelle due vittorie. Poi, da allora, tutto ...

Serie B - Questa sera l’anticipo tra Perugia e Verona : scontro playoff : Prende il via stasera la 28^ giornata di Serie B, con l’anticipo tra Perugia e Verona. Il “Grifone” di Alessandro Nesta arriva da due vittorie consecutive su Venezia e Salernitana. Gli scaligeri vengono dalla vittoria casalinga, nel derby veneto, contro il Venezia per 1-0. Gialloblù al quinto posto con 42 punti, a -3 dal secondo posto del Palermo, ultimo valido per la promozione diretta in Serie A. Gli umbri sono settimi ...

Luke Perry - il figlio Jack lo saluta : «Mi mancherai ogni giorno - fino a quando camminerò su Questa Terra» : L'improvvisa morte del 52enne Luke Perry, avvenuta causa devastante ictus cerebrale, ha commosso il mondo intero. I suoi compagni di set, i colleghi e i fan l'hanno a lungo ricordato, con il 21enne Jack Perry, primogenito di casa nonché wrestler di progessione, che ha voluto ricordarlo sui social pubblicando una struggente lettera.«Rappresentava tanto per tante persone. Per me, invece, era semplicemente Papà. Mi amava e mi sosteneva in ...

Questa Juve non può ribaltare l’Atletico : poche idee e un vero problema! : La Juventus batte il Napoli e vola a +16 in classifica sui diretti avversari. Scudetto ormai ipotecato, ma occhio al campanello d’allarme. Quella di ieri sera resta una vittoria importante, ma maturata dopo una prestazione decisamente preoccupante soprattutto nel corso del secondo tempo. Il Napoli ha messo alle corde la squadra bianconera per tutto il […] More

Gigi D’Alessio festeggia il compleanno con Anna Tatangelo : “Grazie per Questa bellissima festa”. Poi però un commentatore lo fa infuriare : Una festa a sorpresa per festeggiare il compleanno del suo ‘ritrovato amore’, Gigi D’Alessio. Così Anna Tatangelo ha voluto fare una sorpresa al cantante, organizzando un party con gli amici di sempre: “Grazie di cuore a tutti per gli auguri, i regali, e la bellissima festa a sorpresa di ieri sera organizzata da Anna! È stato un compleanno bellissimo, insieme alla mia famiglia, ai miei amici e insieme a tutti voi, che vi ...

Domenica In - in aeroporto il bacio tra Belen e De Martino. E lui in diretta sorprende tutti : “La verità è Questa” : Il video in cui Stefano De Martino e Belen Rodriguez si baciano in aeroporto, poco prima che la showgirl salga sull’aereo col figlio, ha fatto molto discutere (e addirittura sperare che i due tornino insieme). Mara Venier ha mostrato il filmato, a Domenica In, al ballerino. “Queste immagini mi hanno fatto commuovere” ha confessato la conduttrice. “Vi dico qual è la verità” ha risposto lui, spiegando – ...

Virgin Galactic - la navetta SpaceShipTwo è tornata nello spazio e Questa volta con il primo “passeggero test” a bordo [FOTO] : 1/12 Credit: Virgin Galactic ...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli contro Ariadna Romero : «La nomino a vita Questa zo**oletta» : Riccardo Fogli insulta Ariadna - Isola 14 “La nomino a vita questa zo**oletta“. All’Isola dei Famosi 2019, Riccardo Fogli si scaglia contro Ariadna Romero, colpevole di averlo nominato nel corso della sesta diretta del reality. “E’ la persona con cui ho avuto meno a che fare“, aveva spiegato Ariadna ad Alessia Marcuzzi per giustificare la sua nomination a Riccardo Fogli. Quest’ultimo, però, non ha ...

Questa sonda giapponese ha sparato contro un asteroide : Il colpo ha permesso ad Hayabusa-2 di recuperare polveri e piccoli detriti, che saranno riportati sulla Terra per analizzarli e scoprire nuove cose sul Sistema solare

U&D : Andrea vuole confrontarsi con Teresa Langella : 'Spero mi darai Questa possibilità' : A seguito della messa in onda della prima scelta serale del trono classico di 'Uomini e Donne', in molti hanno fortemente criticato Andrea Dal Corso. Quest'ultimo è tacciato di aver partecipato al dating-show di Maria De Filippi al mero scopo di ottenere visibilità e consensi del pubblico, e di non essere mai stato propenso alla conoscenza di Teresa Langella, alla quale ha risposto con un 'no' alla scelta della tronista partenopea. ...