Previsioni astrologiche dal 18 al 24 marzo | bene l' Acquario | Leone sotto pressione

Previsioni astrologiche del weekend 16 e 17 marzo : incertezze per il Leone : Nuovo weekend in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo il lavoro, amore e la salute per quanto riguarda le giornate di sabato 16 e domenica 17 marzo. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: in questo weekend potreste vivere qualche fastidio a livello sentimentale. Quella di domenica sarà comunque una giornata buona. Sul lavoro cercate di non fare azioni azzardate. Toro: Luna favorevole in questo fine settimana. Sarà possibile fare una ...

Previsioni astrologiche fino al 31 marzo : buon momento per Vergine e Acquario : Il mese di marzo sta per concludersi. Scopriamo cosa prevedono le stelle per quanto riguarda le ultime due settimane del periodo per tutti i segni zodiacali. Di seguito amore, lavoro e salute fino al 31 marzo 2019, con le stelle per tutti i segni. Ariete: a livello lavorativo in queste ultime due settimane di marzo, potrete ricevere delle proposte importanti. Qualcuno potrà avere delle occasioni, che precedentemente non aveva sfruttato. In campo ...

Paolo Fox oroscopo domani - lunedì 11 marzo : Previsioni astrologiche : oroscopo Paolo Fox domani: le previsioni 11 marzo segno per segno Come inizierà la seconda settimana del mese di marzo secondo Paolo Fox e il suo oroscopo di domani? Scopriamolo partendo dai primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: la settimana parte con un po’ di nervosismo; ci sono delle cose da risolvere in breve tempo. Sarà una settimana di recupero. TORO: sarà un buon inizio di setimana con la Luna nel segno che andrà sfruttata ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 febbraio : Previsioni astrologiche : previsioni Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 febbraio: le stelle di San Valentino L’Oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti più seguiti de I Fatti Vostri, la storica trasmissione ideata e diretta da Michele Guardì che va in onda dal lunedì al venerdì su Raidue. Paolo Fox ha appena svelato le previsioni di oggi 14 febbraio 2019. Il famoso astrologo si è soffermato molto sulla sfera sentimentale dei 12 segni zodiacali essendo oggi San ...

Previsioni astrologiche per la Vergine : dal 18 al 24 febbraio crescerà il nervosismo : La prossima settimana, che comincia lunedì 18 febbraio e termina domenica 24, sarà per i nati sotto il segno della Vergine un periodo utile a comprendere, seppure con un certo ritardo, che il tempo sta passando velocemente, senza che però siano riusciti a concretizzare alcuni progetti. Vediamo meglio ora tutti i dettagli settimanali per la Vergine....Continua a leggere

Previsioni astrologiche del 13 febbraio : buone stelle per il Leone - Toro al top : La nuova settimana ha ormai preso il via: scopriamo quindi quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Ecco di seguito l'oroscopo di mercoledì 13 febbraio per i segni da Ariete a Pesci, con Previsioni su amore, lavoro e salute. Astrologia del giorno 13 febbraio, segno per segno Ariete: una settimana iniziata con qualche tensione per quanto riguarda i sentimenti, qualcuno potrebbe avere la sensazione di non ...

Previsioni astrologiche della settimana dall'11 al 17 febbraio : emozioni per il Capricorno : Inizia una nuova settimana del mese di febbraio. Scopriamo quali sono le Previsioni astrologiche che riguardano tutti i segni zodiacali nella settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 febbraio. Di seguito, lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci. Le Previsioni Ariete: la Luna sarà favorevole per il segno sin dall'inizio della settimana, cercate comunque di non esagerare troppo nel concludersi del periodo. In campo lavorativo potrebbero ...

Previsioni astrologiche Cancro per il mese di febbraio : opportunità di trovare un lavoro : Non sarà positivo, secondo il nostro oroscopo, il mese di febbraio per le persone del Cancro: non vedrete l'ora che questo mese finisca, anche se a metà febbraio potrebbero aprirsi interessanti novità in ambito lavorativo, che vi consoleranno per qualche delusione di troppo. Oroscopo: la vita di coppia per il Cancro a febbraio Dovrete dimostrare costantemente di essere davvero all'altezza del partner. Se non siete disposti a fare sacrifici per ...

Oroscopo 2 febbraio di Paolo Fox : Previsioni astrologiche di oggi : Oroscopo Paolo Fox del giorno: le previsioni zodiacali di oggi, sabato 2 febbraio 2019 Primo sabato del mese oggi, 2 febbraio, con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, che però non sono state svelate in tv (visto che il sabato il re delle stelle non compare in video), bensì sulle pagine del settimanale DiPiùTv. Sulla rivista, come sempre, sono disponibili le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox generali di tutti i giorni della ...

Previsioni astrologiche del weekend 2 e 3 febbraio : belle emozioni per lo Scorpione : Primo fine settimana del mese di febbraio per tutti i segni dello zodiaco. Scopriamo quali sono le Previsioni astrologiche con l'oroscopo su lavoro, amore e salute per quanto riguarda le giornate di sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019. Ariete: in questo weekend la Luna sarà dissonante, non sarà quindi semplice gestire i rapporti amorosi. Non mancherà agitazione, soprattutto domenica provate a mantenere la calma....Continua a leggere

Previsioni astrologiche di febbraio : mese super in amore per Ariete e Gemelli : Le Previsioni astrologiche di febbraio 2019 annunciano un periodo molto fortunato e prospero per i nati sotto i segni di terra (Capricorno, Vergine e Toro). Il secondo mese dell'anno sarà, infatti, ricco di esperienze, avventure e successi, sia professionali che personali per i segni succitati. Giorni migliori dovranno, invece, attendere i segni dell'Acquario e dello Scorpione, specialmente per quanto concerne l'ambito amoroso. Le Previsioni ...

Previsioni astrologiche del giorno 24 gennaio : stanchezza per il Sagittario : Una nuova giornata sta per avere inizio per tutti i segni dello zodiaco. Quali sono le Previsioni astrologiche di venerdì 24 gennaio? Di seguito ecco le stelle con lavoro, salute amore dall'ariete ai pesci. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: vi sentite stanchi in questa giornata. In campo lavorativo possono arrivare delle nuove idee. Per quanto riguarda i sentimenti potrebbero nascere delle discussioni. Toro: sarà una buona giornata per il ...

Previsioni astrologiche del giorno 20 gennaio : sottotono i Pesci - Bilancia nervosi : Una nuova settimana volge al termine. Scopriamo quali sono le Previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco per quanto riguarda la giornata di domenica 20 gennaio 2019. Di seguito, lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci. Le Previsioni zodiacali del 20 gennaio Ariete: in amore potreste sentirvi stanchi e nervosi, attenzione se frequentate una persona del Cancro. Nel lavoro gli investimenti vanno eseguiti con calma, potreste ...