Premier League | il Liverpool conquista la vetta Vittoria contro il Fulham e superato il

Premier League : Liverpool - vittoria nel finale contro il Fulham e vetta a -1 : ROMA - Il Liverpool rischia grosso in casa del Fulham ma riesce a garantirsi una vittoria importantissima. La formazione di Jurgen Klopp rimane in scia al Manchester City: "Reds" ancora a -1 rispetto ...

Pronostico Burnley vs Leicester - Premier League 16-3-2019 e formazioni : Premier League, 31a giornata, Pronostico, probabili formazioni ed analisi di Burnley vs Leicester, 16-3-2019Dopo l’esordio vincente sulla panchina delle Foxes Brendan Rodgers cerca di imporsi anche a domicilio in casa del pericolantissimo Burnley, ripiombato ai margini della zona rossa dopo tre ko consecutivi, due dei quali con dirette concorrenti, in concomitanza con le accelerate di Newcastle, Southampton e Brighton. I due punti di margine ...

Premier League - calendario e orari della 31giornata : ... sabato 16 marzo ore 16 West Ham-Huddersfield, sabato 16 marzo ore 16 Fulham-Liverpool, domenica 17 marzo ore 15.15 , Sky Sport Football, Everton-Chelsea, domenica 17 marzo ore 17.30, Sky Sport ...

Non solo Premier : Liverpool protagonista anche in Champions League : Il Liverpool e l’Europa: un’attrazione fatale. I Reds sono uno di quei club che, nella loro storia, hanno avuto un feeling particolare con le competizioni europee. Un legame che per molti poteva interrompersi quest’anno, con la squadra di Klopp maggiormente concentrata sulla lotta per il titolo, che manca dal 1990, piuttosto che sulla conquista della sesta Champions League.Ci sono stati momenti in cui i Reds sono riusciti a conciliare i due ...

Video/ Arsenal Manchester United - 2-0 - : highlights e gol del match - Premier League - : Video Arsenal Manchester United, 2-0,; highlights e gol della partita, nella 30giornata di Premier League. Xhaka e Aubameyang decidono il match.

Sheffield United : è l’anno buono per tornare in Premier League? : Come di consueto, la Championship sta regalando una lotta serrata fino alla fine per la conquista di ogni obiettivo. Per quanto riguarda la lotta di vertice, sono tre le squadre in corsa per i primi due posti, che valgono l’approdo in Premier League senza l’ausilio dei play off. Tra queste ce n’è una che, dopo essere stata tra le protagoniste assolute agli albori del calcio inglese, da troppo tempo sta vivacchiando nelle serie minori: lo ...

Premier League : il Liverpool risponde al City - Arsenal quarto - Hazard salva il Chelsea : In Premier League il Liverpool batte in rimonta il Burnley 4-2 e resta a un solo punto dal Manchester City capolista. Westwood segna direttamente da calcio d'angolo, le doppiette di Firmino e Manè ...

Premier League - nel big match esulta l’Arsenal : risultati e classifica : Si è da poco concluso il big match del 30° turno di Premier League. All’Emirates Stadium di fronte Arsenal e Manchester United, fresco dell’impresa in Champions di Parigi. A sorridere sono i padroni di casa, con il più classico dei risultati: il finale è infatti di 2-0. Il risultato si sblocca poco dopo il fischio d’inizio: è Xhaka il marcatore. La gara viene poi chiusa al 69′ da Aubameyang: l’ex Milan batte ...

Premier League : tutto facile per il Liverpool - City di nuovo a -1 : Liverpool - Il pomeriggio di Premier si apre con la vittoria ad Anfield Road del Liverpool per 4-2 sul Burnley . Con questa vittoria la truppa di Klopp vola la quota a 73, a -1 dal Manchester City . ...

Premier League : Manchester City in volo con Sterling - Tottenham ko : Il Manchester City si porta momentaneamente a +4 sul Liverpool dopo aver battuto per 3-1 il Watford. Decisiva una tripletta di Sterling nella ripresa, con i gol che arrivano nel giro di un quarto d'...

Premier League - 30^ giornata : suicidio Tottenham ed Everton : Si sono appena concluse 6 gare del 30° turno di Premier League dopo il successo del Brighton nell’anticipo in casa del Crystal Palace. Autentico harakiri per Tottenham ed Everton, entrambe vittoriose in trasferta fino ad un quarto d’ora dalla fine. Nel giro di pochi minuti, però, Newcastle e Southampton sono capaci di rimontare completamente il risultato. Agli Spurs (che potrebbero essere avvicinati al terzo posto dallo United) ...

Premier League - tonfo del Tottenham : è bagarre per la Champions : TORINO - Vola il Brighton sotto il cielo delle Aquile. Il Crystal Palace incassa la quindicesima sconfitta stagionale. A Selhurst Park vince 2-1, ottendo così 11 punti in 15 "derby della M23" giocati ...