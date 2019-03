Precipita dal sentiero della madonna d' Appari | morto 50enne

Modena - donna Precipita dal decimo piano con nipote di 5 anni : morti : Modena, donna precipita dal decimo piano con nipote di 5 anni: morti La 47enne modenese, ingegnere informatico, era la zia del bambino.Tutto lascia pensare ad un gesto volontario: avrebbe preso in braccio il nipote di cinque anni e si sarebbe gettata nel vuoto Parole chiave: ...

A Modena donna Precipita dal decimo piano con in braccio il nipote. Si pensa all'omicidio-suicidio : Tutto lascia pensare ad un gesto volontario: avrebbe preso in braccio il nipote di cinque anni e si sarebbe gettata nel vuoto dall'appartamento del decimo piano in largo Montecassino, zona residenziale di Modena. Ha sempre più le caratteristiche di un omicidio-suicidio la tragedia avvenuta poco dopo le 19 di domenica 17 marzo nella città emiliana. Al centro dell'accaduto una donna di 47 anni, modenese, che per ragioni ancora al ...

I dati emersi dalla scatola nera del volo Ethiopian Airlines Precipitato domenica sono simili a quelli del volo Precipitato a ottobre in Indonesia : I dati emersi dall’analisi della scatola nera del volo 302 di Ethiopian Airlines precipitato in Etiopia domenica 10 marzo sono simili a quelli dell’aereo della compagnia Lion Air precipitato pochi mesi fa in Indonesia, ha detto il ministro dei Trasporti

Precipita dal muretto. Grave un ragazzo : Un volo da un muretto alto alcuni metri, l'impatto durissimo con la pietra serena e un giovane che si trova in condizioni serie ricoverato in prognosi riservata all'ospedale de Le Scotte. Un episodio ...

Huawei - il piano B esiste : se le relazioni con USA Precipitassero - l’OS alternativo verrebbe richiamato dalla panchina : S'è parlato molto della possibilità che Huawei stesse lavorando ad una soluzione proprietaria, ma ai rumor non è mai seguita una reazione ufficiale L'articolo Huawei, il piano B esiste: se le relazioni con USA precipitassero, l’OS alternativo verrebbe richiamato dalla panchina proviene da TuttoAndroid.

La turista Precipita nel dirupo per non esser stuprata dal tunisino : È una storia piena di colpi di scena, ma anche densa di misteri. Da una parte, infatti, c"è Alena Sudokova una turista tedesca (di origine russa), salva per un miracolo della provvidenza, dopo essere caduta da una roccia a picco sul mare, a Capo Nero di Sanremo. Era il 31 luglio scorso, il suo ultimo giorno di vacanza nella città dei Fiori, assieme ai suoi genitori adottivi.Dall"altra troviamo un tunisino, irregolare in Italia: Zied Yakoubi, di ...

Trento - studente Precipita dal terzo piano di un hotel : condizioni gravi : A Fassa, in provincia di Trento, nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo, uno studente di 18 anni è precipitato improvvisamente da un balcone ubicato al terzo piano dell'hotel Dolomiti di Vigo. Il ragazzo si trovava in gita scolastica insieme ai compagni della sua scuola di Varese, il liceo Sereni di Luino, solito organizzare ogni anno una settimana bianca alla quale partecipano anche i genitori degli studenti e i professori. Sul posto ...

Studente in gita Precipita dal terzo piano di un hotel : si stava calando giù dal balcone : E' caduto dal terzo piano dell'hotel Dolomiti e ora è in condizioni gravissime, in rianimazione, in prognosi riservata. Questa notte a Vigo di Fassa un giovane di 18 anni è precipitato da oltre otto metri. Erano circa le 3.30 di notte e il ragazzo si trovava in albergo in settimana bianca con il resto della sua classe di una scuola di Varese. Non è ancora chiaro cosa possa essere successo. Forse un tentativo di uscire dalla struttura ...

Trieste - Precipita dal sentiero a picco sul mare. Muore 14enne : Stava passeggiando lungo il sentiero Rilke a picco sul mare, fuori Trieste, assieme alla madre. La donna l'ha perso di vista, si è allarmata e ha chiamato la Polizia, ma la tragedia si era già ...

Cuneo : operaio di 65 anni Precipita per 9 metri dal tetto che sta riparando e muore : L'uomo è stato prontamente soccorso, ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani. La CGIL: "Non si può morire così,a 65 anni non si può più lavorare in un cantiere edile".Continua a leggere