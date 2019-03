quotidianodiragusa

(Di domenica 17 marzo 2019)dal Consiglio comunale diildi. Prosegue l'opera incessante di adeguamento

quotidianodirg : Pozzallo, approvato il nuovo regolamento di contabilità armonizzata - palermo24h : Approvato regolamento per il trasporto per gli anziani del centro diurno al cimitero comunale di Pozzallo - radiortm : Approvato regolamento per il trasporto per gli anziani del centro diurno al cimitero comunale di Pozzallo -