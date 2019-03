Poker della Lazio al Parma | Atalanta solo pari col Chievo

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP d’Australia. Dalla prima volta di Berger - passando per il Poker di Schumacher - fino alla doppietta di Vettel : Il Mondiale di Formula Uno 2019 prende il via con il consueto esordio down under del Gran Premio di Australia di Melbourne. La stagione inizia all’Albert Park con il 35esimo appuntamento iridato nella Nazione oceanica, anche se sono stati ben 83 i Gran Premi di Australia disputati nella storia. Il primo, infatti, risale addirittura al 1928 sul circuito di Phillip Island, dove ora corrono Motomondiale e Superbike, con il successo del ...

Pallanuoto - i migliori italiani della diciassettesima giornata di A1. Poker per Campopiano ed Echenique : diciassettesima giornata per quanto riguarda la Serie A1 di Pallanuoto maschile: una vittoria fondamentale per l’AN Brescia che batte nel big match la Sport Management e tiene il passo della Pro Recco capolista. In coda successo importantissimo per Savona che passa in trasferta ad Ortigia. Andiamo a rivivere la giornata con i migliori italiani in acqua. Michele De Robertis: classe 2000, una nuova stellina per la Roma Nuoto. Una tripletta ...

La partita a Poker della Lega. No alle trivelle? Sì alle dighe : N o alle trivelle da una parte, sì agli «espropri» regionali delle grandi dighe dall'altra. Che le misure nel decreto Semplificazioni siano state oggetto di «scambio» politico tra M5S e Lega - come in ...

Schladming : Marcel Hirscher resta il re della Planai - è Poker davanti a 50mila tifosi : Il sette volte vincitore della coppa del mondo assoluta ha innestato il turbo già nella manche pomeridiana: sciata praticamente perfetta e devastante su quella lastra di vetro che era oggi la Planai ...

VIDEO Sampdoria-Udinese 4-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Quagliarella da record nel Poker dei doriani : Termina 4-0 in favore della Sampdoria di Marco Giampaolo il secondo anticipo della 21esiam giornata di Serie A. I blucerchiati si sono imposti nettamente contro l’Udinese grazie alla doppietta (su rigore) di Fabio Quagliarella, andato a segno in 11 partite consecutive in campionato (uguagliando il record dell’argentino Gabriel Omar Batistuta del 1994) e alle realizzazioni di Karol Linetty e del neo acquisto Manolo Gabbiadini. Di ...

VIDEO Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 80-70 - highlights e sintesi della partita. Un Poker d’assi rimette in marcia la formazione meneghina : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano è riuscita a tornare al successo in Eurolega in una sfida dal sapore storico contro lo Zalgiris Kaunas. 20 punti di Mike James, ma anche un gran finale di Mindaugas Kuzminskas, hanno deciso la partita in favore degli uomini di Simone Pianigiani, che hanno saputo fermare le trame di Sarunas Jasikevicius, che ha trasferito dal campo alla panchina il suo infinito sapere cestistico. Con questa vittoria ...