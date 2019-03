Pin Inps online : richiesta e attivazione dispositivo - come si fa : Pin Inps online: richiesta e attivazione dispositivo, come si fa come richiedere il pin dispositivo per accedere Il Pin Inps è uno strumento fondamentale per accedere ai servizi online attraverso il portale dell’ ente previdenziale: cominciando da quelli relativi alla pensione passando per molti altri tra cui la richiesta dell’ assegno di disoccupazione, ossia la Naspi. Pin Inps: come richiederlo Ecco i passi della procedura per ...