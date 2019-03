Sul piatto anche nuove risorse per dare slancio all'attività e ribaltare, nel secondo semestre, l'andamento dell'economia, entrata in recessione.(Di domenica 17 marzo 2019)

NotizieIN : Pil, piano Tria per la crescita - NotizieIN : Pil, da Tria piano choc per la crescita - TelevideoRai101 : Pil, piano Tria per la crescita -