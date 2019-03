Pil, da Tria piano choc per la crescita

Incentivi fiscali, semplificazioni,nuovi investimenti, sblocco appalti. E' quanto sarebbe contenuto,secondo quanto riporta il Corriere della Sera,nelche il ministro dell'economia,, avrebbe consegnato al premier, Conte, lo scorso venerdì. Ilnon conterrebbe correzioni dei conti ed eviterebbe perciò una manovra bis, ritenuta al momento controproducente. Sul piatto anche nuove risorse per dare slancio all'attività e ribaltare, nel secondo semestre, l'andamento dell'economia, entrata in recessione.(Di domenica 17 marzo 2019)

