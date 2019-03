Pif e Mara Venier si baciano sulla bocca a Domenica In! FOTO

lanostratv

(Di domenica 17 marzo 2019)e Pif: bacioin diretta aIn Nella puntata di oggi diIn c’è stato un clamoroso bacio scoppiato in diretta tra due grandi personaggi che ha mandato in visibilio il pubblico social della trasmissione.ha baciatoPif aIn. La padrona di casa dello storico contenitorele del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo e il regista si sono lasciati andare ad un lungo bacio a stampo cinematografico. Non è la prima volta chee Pif siin televisione: l’ultima volta risale al 2014 durante un collegamento con La Vita in Diretta targata dalla coppia Franco Die Paola Perego (alla fine di questo articolo). Pierfrancesco Diliberto, però, non si è limitato soltanto ad un bacio: alla fine dell’intervista, in cui ha prodotto il suo ultimo film, ha strappato diversi ...

