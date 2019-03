Personale Ata 2018 | cambio supplenza al 30 6 | quando si può fare

termometropolitico

(Di domenica 17 marzo 2019)Ataal 30/6,si puòAtascuola Un lavoratore delAta può lasciare unabreve per un’altrabreve?Specificando ancora meglio, è possibile lasciare unagià accettata con inizio a decorrere dal 30 giugno per un’altra con inizio a decorrere dalla stessa data?Si può accettare unaal posto di un’altra? La risposta alla domanda è affermativa in base a quanto prescritto dall’ultima circolare in merito risalente al 28 agosto. Infatti, questa prescrive che “l’accettazione di una proposta diannuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta diper diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche”.Ata: focus riguardante i docenti In ...

ANIEF_tw : Si avvicina il momento atteso dai 102 mila partecipanti al concorso per Direttore dei servizi generali e amministra… - itccaruso : Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del perso… - ANIEF_Sicilia : RT @PacificoTweet: Si passerà dal 34,8% al 36,3%, altro che tempo pieno per tutti. Regioni come #Campania e #Sicilia le cose si sposteranno… -