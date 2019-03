Pd | Zingaretti proclamato segretario | Governo del Ni e l' Italia galleggia

Assemblea Pd - Zingaretti proclamato segretario : "Muoviamoci - deve cambiare tutto" : Dialogheremo e ci alleeremo con la società che si organizza contro il cambiamento climatico, coni giovani che non trovano lavoro, con uomini e donne di cultura e di scienza, con coloro che credono ...

PD - Zingaretti proclamato segretario : <br> "Il governo in un anno non ha fatto nulla" : Nicola Zingaretti è stato proclamato nuovo segretario del PD dall’Assemblea nazionale dopo le primarie del 3 marzo. A formalizzare i risultati della tornata è stato il presidente della commissione congresso uscente, Gianni Dal Moro. I votanti totali alle primarie sono stati 1.582.083, di cui validi 1.569.628: Zingaretti ha ottenuto il 66% dei voti con 1.035.955 preferenze, contro il 22% di Maurizio Martina e il 12% di Roberto Giachetti. In ...

Nicola Zingaretti è stato proclamato ufficialmente segretario nazionale del PD : Nicola Zingaretti, presidente del Lazio, è stato ufficialmente proclamato segretario del Partito Democratico (PD) durante l’Assemblea nazionale che è in corso all’hotel Ergife di Roma. Zingaretti aveva vinto con il 65 per cento dei voti le primarie del PD che si

