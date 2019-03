Pd | Gentiloni presidente | Zingaretti proclamato segretario | Governo del Ni e

Paolo Gentiloni è il presidente del Pd : 12.58 Paolo Gentiloni è stato eletto presidente del Pd dall'Assemblea nazionale a Roma.Circa mille delegati a suo favore, nessun voto contrario, 86 gli astenuti. Il nuovo Pd "non nasce dall'abiura del passato, ma dalla consapevolezza che impone riflessioni e programmi nuovi, alleanze per l'alternativa", dice Paolo Gentiloni dal palco dell'assemblea Pd. "Vince la squadra, no a posizioni personali", ha detto.

Nicola Zingaretti proclamato segretario Pd dall’Assemblea del partito. I renziani convergono su Gentiloni presidente : Dopo il successo delle primarie, la ratifica. L’Assemblea del Pd ha proclamato Nicola Zingaretti segretario del Pd. E’ stato il presidente della commissione congresso uscente Gianni Dal Moro a formalizzare i risultati delle primarie del 3 marzo e gli esiti dei gazebo. Come ha spiegato Dal Moro, i voti totali sono stati 1.582.083 e quelli validi 1.569.628. In percentuale, Zingaretti ha avuto il 66% (in totale 1mln 035.955 voti). Dietro di lui, ...

"Voterò Gentiloni presidente" : Maria Elena Boschi ha annunciato che voterà Paolo Gentiloni alla presidenza del Pd, diversamente da Roberto Giachetti, che l'ex ministra ha appoggiato come candidato alle primarie. "Non faccio parte di nessuna corrente, ho votato convintamente Giachetti e rispetto la sua decisione, ma il mio voto rispetta anche il lavoro fatto insieme" all'ex premier Gentiloni, ha detto la deputata arrivando all'assemblea nazionale a Roma. "In nome ...

Matteo Renzi - la trappola contro Paolo Gentiloni presidente Pd : si dice che... : Matteo Renzi - si legge su Repubblica - non andrà all'assemblea nazionale del Pd chiamata a ratificare l'elezione di Nicola Zingaretti. Motivi famigliari. Maria Elena Boschi ci sta pensando, Luca Lotti invece ci sarà. Secondo il quotidiano, Matteo Renzi è d'accordo la nomina di Paolo Gentiloni presi