Pd | comincia l' era Zingaretti «Serve un partito diverso»

Corruzione : legale Montante - 'comincia ora la sua vera battaglia giudiziaria' : Caltanissetta, 12 mar. (AdnKronos) - "Antonello Montante è stato liberato dopo 10 mesi di ingiusta e inumana detenzione! Comincia ora la vera battaglia giudiziaria dell'ex presidente di Confindustria Sicilia e dell'ex vicepresidente di Confindustria nazionale contro la mafia che lo ha calunniosament

Morte Emiliano Sala - l'assicurazione non rimborserà il Cardiff : comincia una battaglia legale con il Nantes : La generosità di calciatori e gente comune da un lato, l'aridità di società e assicurazioni dall'altro. Niente come il caso della Morte del calciatore argentino Emiliano Sala del Cardiff precipitato ...

L’era degli smartphone pieghevoli è appena cominciata! : In occasione dell’Unpacked 2019, tenutosi il 20 Febbraio, e del MWC 2019 che ha inizio ufficialmente oggi, sono stati presentati i primi smartphone pieghevoli! I dispositivi in questione sono il Samsung Galaxy Fold e il Huawei Mate X. Due dispositivi profondamente diversi, ma accomunati da una stessa anima, avere un display pieghevole. Il Galaxy Fold presenta un Infinity Flex Display da 7,3” (Dynamic AMOLED) che si richiude su ...

Mobile World Congress 2019 a Barcellona - comincia l’era degli smartphone pieghevoli : Domani, lunedì 25 febbraio, aprirà ufficialmente i battenti l’edizione 2019 del Mobile World Congress. È la più importante fiera dedicata al mondo della telefonia Mobile e si tiene ogni anno a Barcellona dal 1987. In questa trentaduesima edizione saranno due le tendenze dominanti: da una parte gli smartphone pieghevoli, cioè dotati di schermi flessibili in grado di ripiegarsi su sé stessi; dall’altra i brand cinesi, da Huawei a ...

Primarie Pd - superare il dualismo Ruta- Frattura si può : con ricominciare di Stefano Buono : Un progetto politico la cui parola d'ordine e "ricominciare", ma che si pone in netta discontinuita con quanto messo in campo dai protagonisti della scorsa stagione politica del centro sinistra in ...

Ecco il Samsung Galaxy Fold : “L’era degli smartphone pieghevoli comincia oggi” : Il colosso coreano, dopo un difficile 2018, tenta la riscossa e presenta una nuova generazione di telefoni con schermo flessibile capaci di trasformarsi in tablet (dai prezzi stellari). Non solo: in uscita anche cinque diverse versioni dell’S10. “Il settore sta segnando pesanti...

Sci di fondo – Mondiali di Seefeld : si comincia con la sprint a tecnica libera - Pellegrino guida il gruppo azzurro : Pellegrino guida l’Italia nella sprint che apre i Mondiali di Seefeld. I nove italiani impegnati fra uomini e donne Il direttore tecnico Marco Selle ha ufficializzato gli atleti che prenderanno parte giovedì 21 febbraio alla gara d’apertura dei Mondiali di Seefeld, in Austria, una sprint a tecnica libera (qualificazioni alle ore 12.00, fase a eliminazione diretta alle ore 14.30 con diretta televisiva su Raisport ed ...

Rapid Vienna-Inter - Europa League 2019 : i nerazzurri ricominciano il percorso europeo con una trasferta abbordabile per ipotecare gli ottavi : Sono passati poco più di due mesi dalla bruciante eliminazione dalla Champions dell’Inter maturata a causa del pareggio interno 1-1 con il PSV Eindhoven, ed ora è arrivato il momento per i nerazzurri di cominciare un nuovo percorso europeo, meno affascinante del precedente ma comunque molto importante e prestigioso. La squadra allenata da Luciano Spalletti esordisce giovedì sera in Europa League a Vienna per l’andata dei sedicesimi ...

Macerata - cominciato il processo per l'omicidio di Pamela Mastropietro. In aula Oseghale : Il nigeriano nega di averla uccisa. Il corpo della ragazza fu ritrovato, mutilato, in due valigie alla periferia della città, poco piu' di un anno fa. La madre di Pamela chiede il massimo della pena. '...

Diretta Cagliari Sampdoria Primavera/ Risultato live 0-0 - info streaming video : squadre in campo - si comincia! : Diretta Cagliari Sampdoria Primavera streaming video e tv: le due squadre si affrontano nel posticipo, diciottesima giornata del campionato Primavera 1.

Diretta Napoli Palermo Primavera/ Risultato Live 0-0 - info streaming e video : si comincia - via! : Diretta Napoli Palermo Primavera, info streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciottesima giornata del campionato Primavera 1.

Diretta Pontedera Arezzo / Risultato live 0-0 - streaming video e tv : in campo - il derby comincia! - Serie C - : Diretta Pontedera Arezzo: streaming video e tv della partita, valida nella 25giornata del campionato di Serie C, girone A. 9 febbraio 2019.

Sanremo 2019 : comincia lo spettacolo - ma in realtà era già cominciato grazie alle polemiche : comincia lo spettacolo. Si, lo so, a chi in qualche maniera lavora in questo ambiente sembra lo spettacolo sia cominciato da tempo, e che in realtà da stasera cominci l'ultima scena, ma nei fatti lo spettacolo inizierà stasera verso le 20 e qualcosa. La sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italia sta davvero per partire, dopo che per settimane si è parlato di tutt'altro fuorché di canzoni. Niente di nuovo, intendiamoci, ...

DIRETTA TORINO PALERMO PRIMAVERA / Risultato live 0-0 - info streaming : squadre in campo - si comincia! : DIRETTA TORINO PALERMO PRIMAVERA, info streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata del campionato PRIMAVERA 1