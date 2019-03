milano.repubblica

(Di domenica 17 marzo 2019) Sono passati trent'da quella mattina del 1989 quando alle 8.55 ladicrollò, portando con sé morte e distruzione. Quattro persone rimasero sotto le macerie: Pia Casella ...

rep_milano : Pavia, 30 anni fa il crollo della Torre Civica: 'Teniamo viva la memoria collettiva di quella tragedia' [news aggio… - rbriddick1977 : Chissà perché non si finisce sui tg nazionali e non si parla di camorra a Milano (e Brescia e Pavia). I media hanno… - lillydessi : È possibile pranzare presso l’American Restaurant. L’ingresso è gratuito fino ai tre anni non compiuti. Ingresso al… -