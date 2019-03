Patto tra ' ndrine e la mafia per il delitto Scopelliti | tra gli indagati anche Messina

Giovanni TraPattoni compie 80 anni : tante vittorie e nessun nemico : Giovanni Trapattoni compie 80 anni. Se dipendesse da lui, festeggerebbe la ricorrenza seduto su una panchina, per cercare di guidare la sua ennesima squadra alla sua ennesima vittoria. Ma anche per un fenomeno come lui l’età impone di strapazzarsi un po’ meno e allora giusto festeggiare a casa, da nonno affettuoso e papà premuroso, aspettando milioni di auguri attraverso la sua nuova passione, i social network.

TraPattoni - gli 80 anni di un mito : tutti i momenti della sua carriera : Lui che fischia. Lui che si sbraccia. Lui che gesticola ai giocatori la posizione giusta, l'avversario da puntare o da marcare. Lui che s'incazza perché la squadra non lo segue e se non ci credete ...

TraPattoni 80 anni - questa sì che è vita : Trapattoni ha attraversato più di sessant'anni di calcio girando il mondo. Ha vinto tutto in Italia, dove ha il record degli scudetti conquistati, 7, col Milan da giocatore, con la Juve e l'Inter da ...

L’uomo del giorno – Giovanni TraPattoni - da ‘strunz’ al ‘gatto nel sacco’ - le frasi celebri dell’allenatore : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno, giornata importante per tutti gli appassionati di calcio, è il compleanno dell’allenatore Giovanni Trapattoni. E’ stato un ottimo centrocampista poi la carriera entusiasmante da allenatore, è riuscito nell’impresa di trionfare in Italia, Germania, Austria e Portogallo, l’ultima esperienza da allenatore è stata sulla panchina ...

Trap in Nazionale. I migliori momenti di TraPattoni con l'Italia e l'Irlanda : 9 anni totali, distribuiti tra Italia e Irlanda. Trapattoni ha vissuto stagioni ricche di emozioni e momenti iconici sulle panchine delle Nazionali. Con gli azzurri un Mondiale finito troppo presto ...

TraPattoni - le frasi celebri del Trap : Saggezza popolare, qualche gaffe e le sue metafore sul gioco del calcio. Dal celebre 'non dire gatto' fino ai neologismi in lingua inglese come 'Coccodè coccodè and go. You understand?'. Venti ...

TraPattoni - l'alfabeto del Trap : dal compleanno ai social network : Dalla A di "acqua santa" alla Z di "zona mista": un alfabeto fotografico che ripercorre la carriera di Giovanni Trapattoni. Le frasi celebri, i titoli in bacheca, le squadre in cui ha allenato e anche ...

Trap e Strunz - ma non solo : gli altri calciatori che hanno giocato con TraPattoni : Ci sono giocatori che vengono immediatamente associati al Trap per via di alcune sue citazioni storiche e altri perché l'hanno seguito ovunque. E poi ci sono quelli che probabilmente non ricordavate ...

Gli 80 anni di Giovanni TraPattoni : Tanti auguri, nonno Trap. Che cosa aggiungere di nuovo a un personaggio come Giovanni Trapattoni nel giorno del suo ottantesimo compleanno? Cos'è che non sapete del mediano, colonna per quattordici anni del leggendario Milan di Nereo Rocco, che mordeva le caviglie degli avversari più famosi, e poi dell'allenatore che ha coniugato catenaccio e calcio totale? Leggi il blog di Riccardo Luna: Perché Trapattoni è il nonno internet che ...

TraPattoni compie 80 anni : tutte le sue frasi più celebri : E per celebrare un pezzo di storia del nostro calcio, ecco alcune delle sue frasi più famose che, in alcuni casi, hanno letteralmente fatto il giro del mondo. SPORTMEDIASET CALCIO Trap, 80 anni di ...

Buon Compleanno Edin Dzeko - TraPattoni - Sydne Rome…

Oggi 17 marzo compiono gli anni: Marco Ferrazzoli, giornalista; Franco Marchi, ex calciatore; Giorgio Donati, generale; Carlo ...

Giovanni TraPattoni compie 80 anni : gli auguri di tanti ex calciatori : Giovanni Trapattoni compirà domani 80 anni e tutto il mondo del calcio è pronto a celebrarlo. Il tecnico di Cusano Milanino ha fatto una grande carriera da giocatore e da allenatore. Da calciatore con il Milan ha vinto due Scudetti, due Coppe dei ...

