Pato saluta la Cina | “avventura giunta al termine” | adesso cosa farà?

(Di domenica 17 marzo 2019) Alexandreha detto addio allaaprendo numerose incognite su quello che sarà il suo futuro in ambito calcistico Alexandreha annunciato l’addio allaed al campionato che lo ha visto impegnato nelle ultime stagioni. Come un fulmine a ciel sereno il centravanti brasiliano ha dato l’annuncio attraverso Instagram, nonostante il suo accordo col Tianjin Tianhai scadesse nel prossimo mese di dicembre. Ecco il post scritto dal calciatore, incertezza totale sul suo futuro:“Ciao ragazzi, vorrei informarvi che la mia avventura inalla fine. Questi due anni insono stati pieni di bei momenti e di nuove esperienze. Sono sicuro che lami ha fatto crescere sotto il punto di vista umano, ho imparato una diversa cultura e le abitudini di questa grande nazione. Sono orgoglioso di aver condiviso il mio amore per il calcio, per aver dato il ...

