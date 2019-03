Parigi-Nizza oggi 17 marzo | ottava tappa Nizza-Nizza | percorso e favoriti Programma

Parigi-Nizza - Egan Bernal spodesta Kwiatkowski sul Col de Turini : La tappa più dura di questa Parigi-Nizza, la settima con arrivo in salita al Col de Turini, ha dato un volto nuovo alla classifica generale e ha scoperto la vera gerarchia in casa Sky. L'ormai ex leader della classifica Michal Kwiatkowski è andato in difficoltà sulla lunga ascesa finale, e la squadra ha deciso di lasciarlo da solo per puntare tutto su Egan Bernal, che ha fatto selezione prendendosi la maglia gialla. La tappa è andata però a ...

Parigi-Nizza - tappa a Martinez Poveda. Bernal è il leader : Daniel Felipe Martinez Poveda, 4h55'49', alla media di 36,8 Km/h, ha vinto la 7/a tappa della 77/a Parigi-Nizza di ciclismo, disputata da Nizza Col de Turini a La Bollène Vésubie e lunga 181,5 ...

Parigi-Nizza 2019 : festa colombiana sul Col de Turini. Daniel Martinez batte Miguel Angel Lopez - Egan Bernal nuovo leader : Va in porto la fuga nella settima tappa della Parigi-Nizza. Nella frazione regina di questa edizione, con il durissimo arrivo in salita sul Col de Turini, trionfa Daniel Martinez, che faceva parte di una maxi fuga di 39 corridori partita nelle prime fasi di corsa. Il giovane colombiano della Education First ha battuto il connazionale Miguel Angel Lopez e il francese Nicolas Edet. La Colombia può festeggiare anche per Egan Bernal, che balza in ...

Parigi-Nizza - settima tappa nel segno della Colombia : Dani Martinez vola sul Col de Turini - rivoluzionata la classifica generale : Dani Martinez vince la penultima tappa della Parigi-Nizza 2019, il Colombiano lascia sul posto Miguel Angel Lopez e Simon Yates: rivoluzionata la classifica generale Prima dell’ultima attesissima tappa, la settima frazione della Parigi-Nizza 2019, che da Nizza è giunta dopo 181 chilometri al Col de Turini, ha regalato grandi sorprese ai tifosi di ciclismo. La penultima tappa della corsa francese è infatti nel segno dei corridori ...

LIVE Parigi-Nizza 2019 - Settima tappa in DIRETTA : 16 marzo - la frazione regina con il Col de Turini nel finale : Si disputerà oggi la frazione più attesa della Parigi-Nizza 2019: 181.5 km con partenza da Nizza e arrivo in cima al temibilissimo Col de Turini. Il percorso prevede tre GPM di seconda categoria nella prima parte, seguiti da un tratto pianeggiante prima del gran finale. La Cote de Gilette (2.1 km al 7.0%) sarà l’antipasto che precederà la Cote de Pelasque (5.7 km al 6.4%) e soprattutto il succitato arrivo in salita del Col de Turini (15.3 km al ...

Parigi-Nizza oggi (16 marzo) - settima tappa Nizza-Col di Turini : percorso e favoriti. Programma - orari e tv : Andrà in scena oggi la frazione più attesa della Parigi-Nizza 2019, corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che si disputa sulle strade francesi. Nella settima e penultima giornata di gara sono infatti in Programma 181.5 km con partenza da Nizza e arrivo in cima al Col de Turini. La classifica generale vede al momento al comando il polacco Michal Kwiatkowski (Sky), con 18” sul colombiano Egan Bernal (Sky) e 22” sullo ...

Parigi-Nizza - Diego Ulissi costretto al ritiro dopo la sesta tappa : Diego Ulissi si ritira dopo la sesta tappa dall’edizione 2019 della Parigi-Nizza:problemi gastrointestinali per il ciclista della UAE Team Emirates Diego Ulissi è stato costretto al ritiro dopo la sesta tappa della Parigi-Nizza 2019. La corsa a tappe francese finisce qui per il corridore della UAE Team Emirates a causa di problemi gastrointestinali. La notizia è stata resa nota dal team emiratino con un comunicato stampa ...

Parigi-Nizza 2019 : Sam Bennett beffa Arnaud Démare e si aggiudica la sesta tappa! Matteo Trentin terzo nella volata ristretta : Sam Bennett è il vincitore della sesta tappa della Parigi-Nizza 2019. nella volata ristretta che ha deciso la frazione odierna, 176.5 km con partenza da Peynier ed arrivo a Brignoles, l’irlandese della BORA-hansgrohe ha preceduto grazie ad uno spunto negli ultimi metri il francese Arnaud Demare (Groupama-FDJ) e l’italiano Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Le tre salite di giornata, collocate nella seconda parte del tracciato, hanno ...

Parigi-Nizza 2019 - splendido bis di Bennett! Sua la volata di Ville Brignoles - Kwiatkowski ancora leader : Sam Bennett cala il bis alla Parigi-Nizza 2019: splendida vittoria in volata nella sesta tappa della corsa francese per il corridore della Bora E’ terminata la sesta tappa della Parigi-Nizza: il primo a tagliare il traguardo di Ville Brignoles è stato un ottimo Sam Bennett. Il corridore della Bora Hansgrohe ha battuto Demare, conquistando così il suo secondo trionfo in questa edizione della corsa francese. Un fantastico successo in ...

Parigi-Nizza 2019 - sesta tappa amara per Bakelants e Valls : brutta caduta a circa 10 km dal traguardo [VIDEO] : brutta caduta nel gruppone nella sesta tappa della Parigi Nizza 2019: Bakelants e Valls rovinosamente a terra Non mancano mai le cadute quando si ha a che fare col ciclismo: nella sesta tappa della Parigi Nizza, a poco più di 10 km dal traguardo, un brutto incidente ha mandato a terra due corridori. Nel tragitto di 176,5 km che i ciclisti hanno affrontato per arrivare da Peynier e Ville Brignoles, qualcosa è andato storto e Jan Bakelants e ...

Favoriti Parigi-Nizza 2019 - quote e pronostico. L’albo d’oro : Favoriti Parigi-Nizza 2019, quote e pronostico. L’albo d’oro La Parigi-Nizza è una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge ogni Marzo tra Parigi e Nizza. E’ conosciuta anche come “Corsa del Sole”, per via del miglioramento meteorologico che solitamente accompagna la corsa nel passaggio dal nord al sud della Francia. Dal 2005 al 2007 ha fatto parte del calendario dell’ UCI ProTour, mentre ...

Parigi-Nizza oggi (15 marzo) - sesta tappa Peynier-Brignoles : percorso e favoriti. Programma - orari e tv : La sesta frazione della Parigi-Nizza 2019, corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale in corso in Francia questa settimana, costituisce il primo elemento di un trittico conclusivo decisamente impegnativo e sicuramente determinante in ottica classifica generale. Il favorito per il successo finale rimane il polacco Michal Kwiatkowski (Sky), ma lo spagnolo Luis Leon Sanchez (Astana) e il colombiano Nairo Quintana (Movistar) non sono ...