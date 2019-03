Papa Francesco | i soci della Mobitaly di Camerano all' udienza del Pontefice

Papa Francesco a Napoli : data - percorso e orario. Dove vederlo : Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo data Papa Francesco a Napoli nel 2019 La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli ...

Papa Francesco : età - frasi - biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio : Papa Francesco: età, frasi, biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio biografia Papa Francesco e curiosità Qualche giorno fa in questo nostro articolo vi abbiamo raccontato delle condizioni di salute di Papa Benedetto XVI, il Papa emerito che attualmente vive nel monastero Mater Ecclesiae dopo la rinuncia al ministero petrino. Di seguito invece ci soffermeremo su Jorge Mario Bergoglio: è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Suo padre, ...

Il programma di Papa Francesco. Sei anni mosso da Cristo e seguendo la Chiesa : ... la costituzione dogmatica Lumen gentium sulla natura della Chiesa e la costituzione pastorale Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Dal saluto iniziale del pontificato di papa ...

La competizione dell'ego non è eticamente il concetto di sport : Papa Francesco al Congresso Unione Ciclistica a Roma : Fattori inquinanti nello sport. Al Congresso Annuale Unione Ciclistica Europea il discorso di Papa Francesco ha tuonato contro i veleni che uccidono lo sport, ovvero la corruzione, la disonestà, l'...

Papa Francesco : 'Gesù non dialoga con il diavolo. Risponde con la Parola di Dio' : Commentando il Vangelo odierno , il Papa ricorda che le tentazioni subite da Gesù "indicano tre strade che il mondo sempre propone promettendo grandi successi, tre strade per ingannarci: l'avidità ...

8 Marzo - Papa Francesco : la pace è donna : 13.06 "La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita. Vi porta la grazia che fa nuove le cose, l'abbraccio che include, il coraggio di donarsi. La pace è donna. Nasce e rinasce dalla tenerezza delle madri. ...

Mercoledì delle Ceneri/ Diretta video - messa Quaresima : l'appello di Papa Francesco : Cos'è il Mercoledì delle Ceneri, la Santa messa di Papa Francesco verso la Pasqua: un atto di penitenza. La Diretta streaming video.

Tornado in Alabama - il cordoglio di Papa Francesco : “Solidarietà alle persone colpite dal disastro” : Papa Francesco ha espresso il proprio cordoglio per coloro che hanno perso la vita a causa del Tornado che ha colpito l’Alabama. “Profondamente addolorato” nell’apprendere “della tragica perdita di vite e le ferite causate dal Tornado che ha colpito l’Alabama nei giorni scorsi, Papa Francesco esprime sincera solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questo disastro naturale,” si legge nel ...

Scandalo Pedofilia nella Chiesa : Papa Francesco - cambi davvero : Uno stralcio dell'inchiesta di Panorama in edicola dal 6 marzo dedicata allo Scandalo che sta scuotendo il Vaticano

Papa Francesco apre l’archivio segreto. Pio XII poteva fare di più per fermare la Shoah? : Papa Francesco ha annunciato che dal 2 marzo 2020 si apre agli studiosi l’archivio segreto di Pio XII, il Papa che durante la Seconda guerra mondiale non pronunciò un pubblico intervento contro lo sterminio degli ebrei. Non lo volle fare oppure prevalsero altri timori nella sua scelta del silenzio? All’inizio degli anni Sessanta, il Vaticano aveva reso disponibile in 11 volumi un primo estratto documentale di appunti, corrispondenze e telegrammi ...

