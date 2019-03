Pallanuoto | Rari Nantes Salerno - Pescara 10 - 5

Pallanuoto - Final Eight Europa Cup 2019 : programma - orari e tv. Il tabellone e gli accoppiamenti : Conclusa la prima fase si è composto ormai il tabellone della Final Eight dell’Europa Cup di Pallanuoto, che si svolgerà a Zagabria, in Croazia, dal 5 al 7 aprile: i quarti di Finale saranno, in ordine di tabellone, Ungheria-Montenegro, Spagna-Serbia, Italia-Russia e Croazia-Grecia. Le prime tre classificate passeranno alla Super Final di World League, che si terrà a Belgrado, in Serbia, dal 18 al 23 giugno: i serbi perciò sono già ...

Pro Recco-Brescia - Finale Coppa Italia Pallanuoto 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo la prima fase giocata ad inizio stagione, dove dodici formazioni di Serie A1 (Pro Recco e Brescia erano qualificate di diritto) si sono contese i restanti sei posti a disposizione, Bari sta ospitando la Final Eight della Coppa Italia di pallanuoto: domani, domenica 10 marzo, alle ore 16.00 il trofeo nazionale verrà messo in palio nella città pugliese proprio tra Pro Recco e Brescia. I liguri hanno eliminato ai quarti il Posillipo con un ...

Pallanuoto femminile - Final Six Europa Cup 2019 : programma - orari e tv. Il tabellone e gli accoppiamenti : Conclusa la prima fase (manca solo l’ininfluente Grecia-Spagna) si è composto ormai il tabellone della Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile, che si svolgerà a Torino dal 29 al 31 marzo: Italia e Russia sono già in semiFinale, mentre i quarti saranno Ungheria-Grecia e Spagna-Olanda. Le prime tre classificate passeranno alla Super Final di World League, che si terrà a Budapest: le magiare perciò sono già qualificate e ...

Pallanuoto - Final Six Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv. Il tabellone e gli accoppiamenti : Dopo la prima fase giocata ad inizio stagione, dove dodici formazioni di Serie A1 (Pro Recco e Brescia erano qualificate di diritto) si sono contese i restanti sei posti a disposizione, Bari ospiterà nel week end la Final Eight della Coppa Italia di Pallanuoto: da venerdì 8 a domenica 10 marzo il trofeo nazionale verrà messo in palio nella città pugliese. Rai Sport + HD trasmetterà in diretta le semiFinali e la Finalissima, mentre le stesse ...

Ungheria-Italia - Europa Cup Pallanuoto femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : L’Italia giocherà a Szentes, contro l’Ungheria, oggi, martedì 5 marzo, alle ore 18.30: le magiare (comunque già qualificate alla Super Final di World League in qualità di Paese ospitante) si giocano il secondo posto a distanza con l’Olanda, mentre le azzurre hanno già vinto il Girone B ed hanno avuto accesso direttamente alle semifinali di Europa Cup di pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 ...

Pallanuoto : seconda vittoria di fila per la Rari Nantes Imperia femminile - stesa la Canottieri Milano : R.N. Imperia-Canottieri Milano 12-2, 4-1; 4-1; 2-0; 2-0, Imperia: Sowe cap., M.Amoretti, Martini, Platania, A.Amoretti 1, Mirabella 3, Rosta 2, FerRaris, Cerrina, Accordino 6, Cappello, Sattin, ...

Francia-Italia Pallanuoto - Europa Cup 2019 : programma - orari e tv : Penultimo turno per quanto riguarda la fase a gironi dell’Europa Cup 2019 di pallanuoto maschile. Torna in acqua la Nazionale italiana guidata da Sandro Campagna che vola in Francia, a Marsiglia, per chiudere la pratica e raggiungere definitivamente la prima piazza del raggruppamento, che significherebbe conquistare i quarti di finale per le Finals di Zagabria. Andiamo a scoprire il programma e gli orari del match. Europa Cup pallanuoto ...

Francia-Italia - Europa Cup 2019 Pallanuoto femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : L’Italia giocherà alla Piscine de L’Illberg a Mulhouse, contro la Francia, oggi, martedì 12 febbraio, alle ore 19.30: una vittoria consentirebbe al Setterosa di tenere a distanza l’Ungheria (comunque già qualificata alla Super Final di World League in qualità di Paese ospitante), attualmente a -4 a due turni dal termine e accedere direttamente alle semifinali di Europa Cup di pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Francia-Italia. Programma - orario e tv : Quinto appuntamento internazionale per quanto riguarda il Setterosa: penultima giornata dell’Europa Cup per la Nazionale femminile di Pallanuoto che vola in Francia per provare a chiudere la pratica in chiave prima posizione nel proprio raggruppamento. Le azzurre saranno impegnate domani in quel di Mulhouse e con un successo archivierebbero il proprio girone, portando a casa la prima piazza e la semifinale alle finals della competizione in ...

Pallanuoto maschile serie B : Rari Nantes Imperia batte 'Dinamica' di Torino 8-7 / la cronaca : Nel post-gara, ha parlato Mister Fratoni:' Sono contento perchè siamo stati coraggiosi, giocando senza mai perderci d'animo 10 Febbraio 2019 - 13:52 - Imperiapost Grande vittoria della Rari Nantes ...

Italia-Montenegro oggi (29 gennaio) - Europa Cup Pallanuoto 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Serve una vittoria nei tempi regolamentari per ribaltare l’andamento della classifica: l’Italia ospita a Palermo il Montenegro, oggi, nella quarta giornata dell’Europa Cup di pallanuoto. Vincere per dimenticare la sconfitta ai rigori arrivata nel 2018 in trasferta. La squadra di Sandro Campagna va a caccia del colpaccio: andiamo a scoprire l’orario d’inizio e come seguire in TV il match odierno. Europa Cup ...