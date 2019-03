Pagelle Napoli-Udinese | voti | tabellino e highlights del match – VIDEO

Salisburgo-Napoli 3-1 - Pagelle / All’arida estetica preferiamo il passaggio del turno : MERET. I piedi del giovane Meret non sono granché stasera, cara Ilaria. Nel primo tempo i suoi rilanci provocano sudori freddi lungo tutto il corpo. Meglio, molto meglio con le mani nella ripresa, anche se becca tre pappine e deve pure ringraziare San Palo. Impeccabile nelle uscite e al 74’ devia un tiro di Minamino – 6 Avventato e anche parecchio in quei rilanci orribili in cui si esibisce. Di contro, lo stile che ha nelle uscite bilancia il ...

Sassuolo-Napoli 1-1 - Pagelle / Errori - imprecisioni e la testa altrove : OSPINA. C’è poco da annotare sul redivivo Ospinik e allora, cara Ilaria, ne approfitto per parlare del vantaggio emiliano, che denuda senza pietà il difetto del pressing alto degli azzurri. Se, infatti, i neroverdi riescono a superarlo, ecco che per loro, nel caso specifico il superlativo Boga, si spalancano le verdi praterie del West. Il Napule lì in mezzo ha una voragine e il Sassuolo s’invola felicemente per la nostra porta – 6 Nei primi 15’ ...

Napoli-Salisburgo 3-0 - Pagelle / Il Napoli deve temere solo se stesso : MERET. Il Meret ritrovato dopo il rosso della domenica nera di Rocchi (e non solo). Stasera ci sono solo applausi per il giovane pipelet del Napule. Sin dall’inizio. Ma è nella ripresa che comincia lo show di Meret: su Dabbur, su Junuzovic e ben due volte sull’entrante Gulbrandsen – 7,5 All’inizio mi è sembrato meno sicuro del solito, ancora sotto la botta del colpo di domenica, però poi ha tirato fuori alla grande il carattere che ha. Ha ...

Napoli-Juventus 1-2 - Pagelle / Carlo deve risolvere i problemi mentali del Napoli : MERET. Un giorno, quando la polvere della storia si sarà posata su questo campionato, qualcuno scriverà un saggio intitolato “Il tocco fantasma, fenomenologia del ronaldismo in bianco e nero”. Del resto, quanto accaduto dopo appena venticinque minuti resterà per sempre un episodio controverso. Meret esce col piede a martello, Cristiano lo salta e cade con furbizia portoghese, Rocchi ci casca e interpreta il regolamento a favore della Juve. ...