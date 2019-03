Pagelle Milan-Inter 2-3 | Serie A 2019 | bene Lautaro Martinez | bocciato Piatek

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019) L’si impone per 2-3 sulnel derby della Madonnina della 28ma giornata dellaA di calcio: di seguito ledel posticipo serale appena concluso.LEDI2-3Donnarumma, 5.5: non esente da colpe sulla prima rete, non può nulla sugli altri gol.Calabria, 5.5: va in difficoltà sugli attacchi nerazzurri, riuscendo a spingere in poche occasioni.Musacchio, 6.5: soffre in fase difensiva, ma suona la carica con il gol del 2-3 che rinvigorisce i rossoneri.Romagnoli, 6: benino, ma a volte sui calci d’angolo non marca a dovere.Rodriguez, 5.5: soffre per tutto l’arco del derby, viene tolto quando ilcerca il pareggio (dal 58′ Cutrone, 6: lotta, ma non è incisivo).Kessiè, 5: avulso dal gioco, Gattuso è costretto a toglierlo (dal 69′ Conti, 4: inserito per la disperata rimonta, non ...

