Pagelle Empoli-Frosinone | voti | tabellino e highlights del match – VIDEO

Pagelle Roma - i top e i flop della sfida contro l'Empoli : TOP El Shaarawy 6,5 Indispensabile. Cancella l'ansia con una giocata da campione e solleva un rimpianto: perché 120 minuti in panchina a Oporto? Nel secondo tempo gioca da seconda punta. Un ...

Pagelle Roma-Empoli 2-1 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle ROMA EMPOLI – Buona la prima per Ranieri sulla panchina della Roma. Il tecnico di Testaccio riesce ad ottenere i tre punti nel match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Una partita non semplice per i giallorossi, dati i numerosi assenti ed anche un finale di gara in 10 uomini per via […] L'articolo Pagelle Roma-Empoli 2-1, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A News Calcio - ...

Roma-Empoli 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/21 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Roma-Empoli - voti e Pagelle live : dubbi Zaniolo e Schick tra i giallorossi : C'è grande attesa per Roma-Empoli, posticipo di oggi lunedì 11 marzo della ventisettesima giornata di serie A. A partire dalle ore 20.30 i voti e le pagelle live dei protagonisti dell'incontro, che mette in palio punti d'oro, seppur per diversi motivi. Intorno alle 20 invece vedremo quali saranno le formazioni ufficiali dell'incontro e dunque i 22 elementi da valutare. Da un lato c'è la Roma che deve vincere per rimanere in scia dell'Inter e ...

Pagelle Roma-Empoli - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle ROMA EMPOLI – Tutto pronto per il match dell’Olimpico Roma-Empoli, valido per la 27° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Ranieri e Iachini. Fiorentina Lazio probabili formazioni. Nella Roma siamo all’anno zero. A Trigoria c’è stato il cambio: fuori Monchi, il fisioterapista, il medico sociale e soprattutto il tecnico Eusebio Di Francesco […] L'articolo Pagelle Roma-Empoli, highlights e tabellino del ...

Pagelle Empoli-Parma 3-3 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle EMPOLI PARMA 3-3 – Si candida fortemente a essere una delle partite dell’anno questo Empoli-Parma andato in scena oggi al Castellani. Il secondo anticipo della giornata di Serie A, che segue quello tra Cagliari e Inter vinto dai sardi, lascia in eredità non un grande significato in chiave di classifica, bensì i fuochi artificiali […] L'articolo Pagelle Empoli-Parma 3-3, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene ...

Empoli-Parma 3-3 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/14 Marco Bucco/LaPresse ...

Pagelle Milan-Empoli 3-0 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle MILAN EMPOLI – Tutto facile per gli uomini di Gennaro Gattuso nel match di San Siro contro la squadra toscana. Al triplice fischio finale dell’arbitro Giacomelli il risultato parla chiaro: 3-0 in favore dei padroni di casa nella partita che ha aperto la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri non hanno […] L'articolo Pagelle Milan-Empoli 3-0, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da ...

Milan-Empoli 3-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/45 Spada/LaPresse ...

Pagelle Milan-Empoli - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle MILAN EMPOLI – Torna il campionato di Serie A e allo Stadio San Siro scenderanno in campo Milan e Empoli per la 25esima giornata. Alle 20:30 le due squadre si sfideranno per 26esima volta in campionato. La partita di domani segna anche un nuovo incontro tra i due tecnici delle formazioni, Gennaro Gattuso e […] L'articolo Pagelle Milan-Empoli, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Empoli-Sassuolo 3-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/8 Marco Bucco/LaPresse ...

Pagelle Empoli-Sassuolo 3-0 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle EMPOLI SASSUOLO 3-0 – Vittoria di cruciale importanza in ottica salvezza per l’Empoli che, al Castellani, batte per 3-0 il Sassuolo. I toscani, che non venivano da un periodo fortunato in termini di risultati, riesce a invertire la tendenza davanti al pubblico amico e lo fa con una prestazione importante, contro un avversario difficile. […] L'articolo Pagelle Empoli-Sassuolo 3-0, highlights e tabellino del match – VIDEO ...

Pagelle Empoli-Sassuolo - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle EMPOLI SASSUOLO – Tutto pronto per il match del Castellani Empoli-Sassuolo, valido per la 24° giornata di Serie A. Toscani chiamati ad invertire la rotta e a tornare alla vittoria che manca dal 9 dicembre. Neroverdi intenzionati a riprendere la marcia dopo il pari con il Genoa e il ko interno con la Juventus. Come anticipa […] L'articolo Pagelle Empoli-Sassuolo, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A News ...

Lazio-Empoli - le Pagelle : Romulo - esordio positivo : ROMA Buona la vittoria per il quarto posto provvisorio. La Lazio è stanca come a Frosinone e pesa come un macigno l'assenza di Luis Alberto regista avanzato. Ci sono poche idee, così fa la differenza ...