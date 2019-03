Ospina si accascia | paura al 41' di Napoli-Udinese «È cosciente in ospedale»

Ospina si accascia in Napoli-Udinese - trasportato subito in ospedale. «È cosciente» : Paura per il portiere del Napoli, David Ospina, che dopo essersi infortunato alla testa in uno scontro di gioco a inizio gara, al 41' della sfida contro l'Udinese, si è accasciato...

