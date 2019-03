Ospina | prima diagnosi di trauma cranico

Paura per David Ospina - il portiere si accascia in campo : aveva battuto la testa oltre mezz’ora prima : Paura per il portiere del Napoli David Ospina che dopo essersi infortunato alla testa in uno scontro di gioco a inizio gara, al 41′ si è accasciato ed è stato trasportato fuori dal campo in barella. Il giocatore, dalla prima impressione, sembra comunque cosciente. L'articolo Paura per David Ospina, il portiere si accascia in campo: aveva battuto la testa oltre mezz’ora prima sembra essere il primo su Meteo Web.