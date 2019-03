ORNELLA VANONI L' incontro con Patty Pravo | ' Amiche da mai' | Che tempo che fa

ilsussidiario

(Di domenica 17 marzo 2019), dopo Ora o mai più ospite questa sera di Cheche fa: annuncia il nuovo progetto conin tv?

MarioManca : Hanno aperto una petizione su Change per non mettere il parmigiano sugli spaghetti con le vongole e noi non possiam… - ziamseyes : RT @ddb_alleria: Giulia De Lellis and Chiara Ferragni are for girls. Ornella Vanoni and Patty Pravo are for women. #CheTempoCheFa https:/… - LaManu92 : RT @ddb_alleria: Giulia De Lellis and Chiara Ferragni are for girls. Ornella Vanoni and Patty Pravo are for women. #CheTempoCheFa https:/… -