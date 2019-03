Ordine d’arrivo F1 | GP Australia 2019 | risultato e classifica Valtteri Bottas in

Ordine d’arrivo F1 - GP Australia 2019 : risultato e classifica : A Melbourne si è disputato il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo all’Albert Park con i piloti che si sono dati battaglia per la vittoria, lo show non è mai mancato sul tracciato semicittadino nella terra dei canguri. Le Mercedes hanno dominato la gara con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, Ferrari in grandissima difficoltà con Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Di seguito l’Ordine d’arrivo ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Qatar 2019 : risultato e classifica : A Losail si è disputato il GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. La gara che si è svolta in notturna si è rivelata emozionante, avvincente e appassionante come ci si aspettava. Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, Marc Marquez e gli altri big non si sono tirati indietro sotto i riflettori del deserto e si sono dannati l’anima per ottenere il miglior risultato possibile con l’obiettivo di incominciare la stagione col ...