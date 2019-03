Omicidio Scopelliti | svolta dopo 27 anni | 17 indagati dalla Dda di Reggio Calabria C’è

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) La Procura distrettuale diha indagato 17 persone, tra boss e affiliati a cosche mafiose e di ‘ndrangheta. Tra glianche il boss latitante Matteo Messina Denaro ricercato dal 1993. La Dda prova a dare un nome a mandanti e sicari dell’di Antonino, magistrato della Cassazione ucciso a 56in, ucciso il 9 agosto del 1991 a Villa San Giovmentre faceva rientro a Campo Calabro. Il caso si riaprele dichiarazioni del pentito catanese Maurizio Avola, che collabora coi magistrati dal 1994, a proposito dei rapporti fra Messina Denaro e la ‘ndrangheta. Avola collabora con i magistrati dal 1994. Ha confessato 80 omicidi ma non si era mai addentrato nel caso del delittoné nei rapporti tra clan calabresi e siciliani. Il dubbio degli inquirenti è che non lo abbia mai fatto perché in quel rapporto potrebbero ...

