Omicidio dei Murazzi | 600 lettere per trovare lassassino di Stefano Leo

Mike Thalassitis - star dei reality UK trovato morto in un bosco. Si esclude l'Omicidio : Il corpo senza vita di Mike Thalassitis , soprannominato 'Muggy Mike' e noto per avere partecipato con successo a reality show britannici come 'Love Island' e 'Celebs Go Dating' è stato ritrovato in ...

Omicidio di Stefano Leo - 500 lettere nelle buche dei residenti : “Aiutate le indagini” : Sono passate tre settimane dall’Omicidio di Stefano Leo, il giovane ucciso con una coltellata alla gola mentre camminava lungo la passerella dei Murazzi, a Torino. Da quel 23 febbraio le indagini sono andate avanti, ma non sembra esserci stata alcuna svolta per individuare l’uomo che ha aggredito il 33enne, apparentemente senza motivo. E così i fam...

Mino Pecorelli - riaperte dopo 40 anni le indagini sull’Omicidio del giornalista che custodiva i segreti dei potenti : dopo 40 anni la Procura ha riaperto le indagini sull'omicidio di Mino Pecorelli, il giornalista ucciso il 20 marzo del '79 in un agguato. Sotto esame una pistola Beretta compatibile con i proiettili che hanno ucciso Pecorelli in via Orazio. L'arma era in possesso di Domenico Magnetta, personaggio legato ad Avanguardia Nazionale.Continua a leggere

Omicidio Desirée Piovanelli - trovato un fantoccio impiccato davanti alla casa dei genitori : L'episodio risale ad alcune settimane fa, ma se n'è avuta notizia solo nelle ultime ore. I familiari di Desirée Piovanelli, la 14enne vittima di un efferato Omicidio nel 2002, avrebbero trovato un fantoccio impiccato, con tanto di teschio al posto della testa, sul cancello della villetta in cui vivono a Leno, in provincia di Brescia. Dopo la spaventosa scoperta, che sembrerebbe un messaggio intimidatorio nei confronti del padre della ragazza, ...

Omicidio Marco Vannini - le motivazioni : “Ciontoli sparò ‘colposamente’ ed evitò attivazione immediata dei soccorsi” : “Antonio Ciontoli esplose colposamente un colpo di pistola che attinse Marco Vannini”. Così i giudici della prima Corte d’assise d’appello di Roma motivando la sentenza con la quale hanno condannato a cinque anni di reclusione l’imputato per avere causato la morte di Marco Vannini, morto il 18 maggio 2015 a Ladispoli, vicino a Roma. I giudici osservano che “Ciontoli ha consapevolmente e reiteratamente evitato ...

Torino - Omicidio dei Murazzi : si cerca un africano - 'Soggetto squilibrato e pericoloso' : Torino è ancora sconvolta per l'omicidio di Stefano Leo, commesso 34enne sgozzato sabato mattina sul viale pedonale di Lungo Po Machiavelli, a due passi dal centro. Il giovane è stato aggredito all'improvviso e senza apparente motivo mentre stava andando al lavoro. Gli inquirenti nelle scorse ore hanno realizzato un identikit del presunto assassino e sono sulle tracce di un uomo di colore, sbandato e dall'indole irascibile. Una persona ...

Omicidio Serena Mollicone - gli investigatori : “Uccisa dal figlio del comandante dei carabinieri” : Serena Mollicone è stata uccisa dal figlio dell’allora comandante dei carabinieri di Arce. È questa la convinzione dei carabinieri che indagano sulla morte della diciottenne e che hanno esposto in una monumentale informativa consegnata al sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Maria Beatrice Siravo. Dopo aver ricominciato a indagare da zero e aver raccolto tutti gli elementi scientifici utili, gli investigatori sembrano ora avere le ...

Agguato a Manuel - convalidato il fermo dei due sospetti : tentato Omicidio con premeditazione : fermo convalidato, il giudice ha riconosciuto il tentato omicidio con premeditazione . Nella mattinata di oggi, venerdì 8 febbraio, Lorenzo Marinelli e Daniel Buzzano sono stati interrogati dal ...

Il fermo dei presunti responsabili del tentato Omicidio di Manuel Bortuzzo - Video : Le immagini della polizia mostrano il fermo dei due ragazzi che avrebbero sparato al nuotatore Manuel Bortuzzo. Lorenzo Marinelli, 24 anni, e Daniel Bazzano, 25 anni, hanno confessato e spiegato la ...