Olimpia Milano-Venezia | Serie A basket oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

Eurolega : Olimpia Milano-Olympiakos Piraeus (66-57). Il racconto dal Forum : Eurolega: Olimpia Milano-Olympiakos Piraeus (66-57). Il racconto dal Forum La corsa agli imminenti playoff si fa sempre più decisiva e incandescente. Il calore degli 11mila spettatori al Mediolanum Forum trascina letteralmente Milano a una prestazione di grinta e sacrificio contro i rivali greci. Questa, del resto, è l’Eurolega, le cui sfide hanno il sapore di quelle notti magiche da ricordare e incorniciare. Dopo la sconfitta contro ...

Eurolega : James show - l'Olimpia Milano travolge l'Olympiacos : Milano - Un capolavoro di squadra, il trionfo di un singolo. Mike James, primo giocatore dell'Olimpia Milano a superare i 500 punti in una sola stagione di Eurolega, ne segna 27 per una prestazione da ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano - vittoria da play-off! Olympiacos spazzato via con un Mike James irreale : Trionfo dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano nella 26a giornata di Eurolega 2018-2019. La formazione di Simone Pianigiani supera con il punteggio di 66-57 l’Olympiacos grazie a una splendida serata di Mike James, autore di 27 punti e almeno due dei canestri più belli dell’intera stagione europea, di quelli che non si dimenticano facilmente. Per Milano, al sesto successo nelle ultime sette gare europee, ottima performance ...

LIVE Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : Mike James stellare - vittoria fondamentale per Milano : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valevole per la 26a giornata di Eurolega. E’ la partita con la P maiuscola per la squadra di Simone Pianigiani, uno scontro diretto che vale una stagione intera, dentro o fuori per i playoff. Milano ed Olympiacos sono appaiati in classifica e dunque la vittoria questa sera vale doppio, anche perchè l’Olimpia ha vinto al Pireo all’andata di diciannove ...

Olimpia Milano-Olympiakos oggi (14 marzo) - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si svolgerà questa sera l’incontro tra A|X Armani Exchange Milano e Olympiacos, valevole per la ventiseiesima e quintultima giornata della stagione regolare di Eurolega. Quello odierno è un crocevia più importante di molti altri in chiave quarti di finale, in quanto Milano e Olympiacos sono a pari punti in classifica, nel terzetto delle seste a 13 vinte e 12 perse. La battaglia per agguantare il prolungamento della stagione è tuttora ...

DIRETTA/ Reggio Emilia Milano - risultato finale 67-71 - : Kuzminskas lancia l'Olimpia! : DIRETTA Reggio Emilia Milano, risultato finale 67-71: Kuzminskas e Mike James, che tira male ma segna 14 punti, sbrigano la pratica Grissin Bon al PalaBigi.

LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano - Serie A basket 2019 DIRETTA : vantaggio milanese a fine terzo quarto (51-58) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Grissin Bon Reggio Emilia-Olimpia Milano, match valevole per la 21a giornata della Serie A di basket. Il posticipo di questo turno di campionato sarà il più classico dei testacoda, visto che l’Olimpia è in vetta alla classifica con 34 punti, mentre i padroni di casa sono ultimi con solo dieci punti. Milano è reduce dalla trasferta di Mosca e potrebbe avere già la testa alla sfida di giovedì sera ...

Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 : programma - orario e tv : Si apre oggi una settimana fondamentale per il cammino di Milano in Europa. Giovedì 14 marzo la formazione allenata da Simone Pianigiani accoglierà al Forum l’Olympiacos per la 26a giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La sfida costituisce a tutti gli effetti uno scontro diretto di capitale importanza per proseguire nella rincorsa ad un posto nei playoff, obiettivo stagionale per Mike James e compagni. ...