Oggi alle 12 30 la 28esima puntata della fiction “Serie A”

Il presidente del Family day : 'Alle europee sosterremo Fratelli d'Italia. AppOggiano le nostre istanze' : "Noi riconosciamo che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni stanno portando avanti una politica a vantaggio della famiglia, per la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e per la libertà educativa dei genitori, assolutamente coerente rispetto al Family Day e alle nostre ...

Il presidente del Family day : "Alle europee sosterremo Fratelli d'Italia. AppOggiano le nostre istanze" : "Noi riconosciamo che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni stanno portando avanti una politica a vantaggio della famiglia, per la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e per la libertà educativa dei genitori, assolutamente coerente rispetto al Family Day e alle nostre iniziative", con queste parole Massimo Gandolfini, presidente del Family Day, ha annunciato il sostegno al partito di Giorgia Meloni. "Ed è per questo ...

Allegri : «Oggi neanche se veniva il Padre Eterno la Juventus poteva fare risultato» : Questo uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta della sua Juventus per mano del Genoa: Il gol di Sturaro? «Se dovevamo perdere meglio che sia accaduto con un gol suo, Stefano ha sofferto tanto, è stato un anno fermo per il problema al tendine e vederlo in campo oggi per me è stato un piacere perché se lo merita» Non si può vincere sempre «Di sicuro la partita contro ...

Allegri : «Oggi neanche col Padre Eterno la Juve avrebbe vinto» : GENOVA - " Oggi neanche se veniva già il Padre Eterno la Juventus poteva fare risultato ". Allegri cancella così ogni ipotesi di rammarico per aver tenuto a riposo Cristiano Ronaldo a Marassi. " ...

Juve - Allegri : «CR7 fuori? Oggi neanche col Padre Eterno avremmo vinto» : GENOVA - " Questa sconfitta non ci può fare che bene, ci sveglia ". Non fa drammi Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo la prima sconfitta stagionale contro il Genoa. ...

Allegri : “Questa sconfitta ci farà bene. Ecco cosa ha pesato di più Oggi” : Allegri – Cade la Juve a Marassi. Genova si dimostra ancora una trasferta insidiosa per i bianconeri, che perdono l’imbattibilità e trovano la prima sconfitta stagionale in Serie A. Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN fà una breve analisi del match, spiegando cosa non è andato. Brutto tonfo per i bianconeri dopo la perfetta prestazione […] More

Export rallenta nel 2018 ma le Isole ingranano la marcia : la situazione italiana - InvestireOggi.it : Cresce al rallentatore l' Export in Italia , secondo il rapporto sulle esportazioni nelle regioni relativo al quarto trimestre 2018 dell'Istat. Ci sono però delle differenze su base regionale, infatti ...

Formula 1 - Le monoposto Ferrari dal 1950 a Oggi FOTO GALLERY : Manca ormai pochissimo al semaforo verde del Gran Premio di Australia, la prima tappa del Campionato del mondo di Formula 1 2019, con interessanti novità nei regolamenti, tra le quali il punto per il giro più veloce in gara.La SF90. Proprio nel rispetto del nuovo regolamento, la monoposto della Scuderia Ferrari, la SF 90, ha unala anteriore più larga e più semplice nei profili della precedente SF 71 H, mentre quella posteriore è ...

Serie A Oggi - gli anticipi del sabato. Formazioni e diretta dalle 15 : Allenatore Ranieri Arbitro: Rocchi di Firenze In tv: diretta esclusiva sui canali Sky Sport Serie A, numero 202 del satellite, numero 373 del digitale terrestre, e Sky Sport, numero 251 del satellite,...

Formula 1 - Le monoposto Ferrari dal 1950 a Oggi FOTO GALLERY : Manca ormai pochissimo al semaforo verde del Gran Premio di Australia, la prima tappa del Campionato del mondo di Formula 1 2019, con interessanti novità nei regolamenti, tra le quali il punto per il giro più veloce in gara.La SF90. Proprio nel rispetto del nuovo regolamento, la monoposto della Scuderia Ferrari, la SF 90, ha unala anteriore più larga e più semplice nei profili della precedente SF 71 H, mentre quella posteriore è ...

Rugby - Italia : obbiettivo vittoria Oggi contro la Francia all'Olimpico Diretta dalle 13.30 : Di poco poco - appena 5 punti - è la Francia a essere favorita oggi alle 13.30 all'Olimpico contro gli azzurri davanti a oltre 50mila fedeli nell'ultimo turno del Sei Nazioni. Meglio così, anche se ci ...

Massimiliano Allegri - Luciano MOggi lo esalta : "Quale squadra mi ricorda la sua Juventus" : Prima di parlare dei sorteggi dei quarti di Champions, riteniamo doveroso illustrare il modo con cui la Juve c' è arrivata: contro il pessimismo generale, attraverso una rimonta contro l' Atletico e tante critiche subìte da mister Allegri, considerato già in partenza da Torino dopo il 2-0 di Madrid.

Oggi in edicola - nasce l'Alleanza Brescia Europea : Nelle pagine degli spettacoli raccontiamo la storia di Valentino Zucchetti , 30 anni, nato a Calcinate e cresciuto a San Pancrazio di Palazzolo, è di casa alla Royal Opera House di Londra . Dal 2014 ...

Paolo Vallesi Oggi : età - canzoni e carriera | Ora o mai più : Paolo Vallesi oggi: età, canzoni e carriera | Ora o mai più Chi è Paolo Vallesi e carriera Paolo Vallesi è nato a Firenze il 18 maggio del 1964. Nel 1992, raggiunge la notorietà grazie alla canzone La forza della vita. Durante la sua carriera ha cantato anche in spagnolo ed è uno dei cantautori italiani conosciuti e amati in America Latina e Spagna. Le sue canzoni sono state tradotte in altre lingue, come l’olandese e il portoghese e sono ...