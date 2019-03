Oggi a Ragusa la festa di San Giuseppe

quotidianodiragusa

(Di domenica 17 marzo 2019)è in programma laesterna di Sancon la processione nel cuore del centro storico della città. Ecco il programma

EnvirEconom : RT @TgrBellitalia: Fra poco in @TgrBellitalia Andremo alla scoperta di Ibla, un piccolo teatro di famiglia a Ragusa. Una volta nascosto s… - TgrRai : RT @TgrBellitalia: Fra poco in @TgrBellitalia Andremo alla scoperta di Ibla, un piccolo teatro di famiglia a Ragusa. Una volta nascosto s… - TgrBellitalia : Fra poco in @TgrBellitalia Andremo alla scoperta di Ibla, un piccolo teatro di famiglia a Ragusa. Una volta nasco… -