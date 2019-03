Oestersund | Mondiali rimonta incredibile | anche Windisch d' oro

Oestersund - Mondiali : l'azzurra Wierer vince l'oro nella mass start : l'azzurra Dorothea Wierer si e' laureata, a Oestersund, campionessa del mondo nella mass start di biatholn. L'atleta delle Fiamme Gialle

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Lisa Vittozzi : “Sono pronta per la mass start di domani” : L’Italia orfana di Dorothea Wierer ha chiuso al decimo posto la staffetta 4×6 km femminile valida per i Mondiali di Biathlon: al termine della prova iridata le quattro azzurre hanno parlato al sito federale analizzando la prestazione odierna. Molto diversi gli umori delle nostre rappresentanti. Molto soddisfatta Lisa Vittozzi: “Oggi ho provato a spingere sugli sci per mettermi alla prova dopo tre giorni che non gareggiavo ed è ...

Mondiali Biathlon 2019 – Oggi giornata di riposo ad Oestersund : domani le staffette : giornata di riposo a Oestersund 2019, sabato tocca alle staffette. Vittozzi al lancio, Wierer in terza frazione Secondo e ultimo giorno di riposo ai Mondiali di Biathlon a Ostersund (Sve), prima dello scoppiettante finale con le due staffette di sabato 13 marzo e le mass start di domencia 14 marzo. La squadra italiana proverà ad arricchire ulteriormente un medagliere che sin d’ora è già il più ricco nella storia: si comincia alle ...

Dorothea Wierer e Lukas Hofer argento nella Single Mix dei mondiali di Oestersund : Dopo la Norvegia c'erano gli azzurri anche se all'inizio a fare la voce grossa ci ha provato la Germania con la Campionessa del Mondo Denise Hermann che ha provato a staccare tutte. Ci ha pensato ...

Mondiali biathlon di Oestersund : calendario - risultati e medagliere : Mondiali di biathlon 2019 in corso ad Oestersund, tutti i dettagli sulle gare in programma e quelle già disputate I titoli da assegnare ai Mondiali di biathlon 2019 sono dodici: a Oestersund debutta la staffetta single mixed, gara a coppie con un uomo e una donna impegnati in due frazioni alternate ciascuno. Ecco risultati, calendario completo e medagliere. Tutti i risultati STAFFETTA MISTA (Giovedì 7 marzo) ORO: NORVEGIA (ROEISELAND Marte ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : la 20 km individuale va al tedesco Arnd Peiffer! Johannes Boe giù dal podio - ottimo quinto Lukas Hofer : La 20 km individuale maschile dei Mondiali di Biathlon va al tedesco Arnd Peiffer, che fa 20/20 e centra l’oro davanti alla sorpresa di giornata, il bulgaro Vladimir Iliev, mentre è terzo Boe, non Johannes, che interrompe il filotto di medaglie terminando nono, ma Tarjei, il maggiore dei fratelli. ottimo quinto Lukas Hofer, mentre è 29° Dominik Windisch. Thomas Bormolini termina 43°, infine è 72° Thierry Chenal. Nel primo poligono tanti ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : Johannes Boe nell’individuale per la quarta medaglia e la Coppa di specialità : Per gli standard ai quali ci ha abituato, il norvegese Johannes Boe una gara in questi Mondiali di Biathlon l’ha già sbagliata, buttando l’oro all’ultimo poligono nella pursuit. Per questo motivo domani, mercoledì 13 marzo, alle ore 16.10, sarà ancora una volta lui il favorito numero uno alla conquista della medaglia d’oro nella 20 km individuale maschile. Oltre all’obiettivo, dichiarato alla vigilia della rassegna ...

Mondiali di Oestersund - Lisa Vittozzi vince l'argento nell'individuale e la Coppa del Mondo di specialità : Grazie al podio odierno la Vittozzi vince anche la classifica di specialità in Coppa del Mondo. Ottava l'altra azzurra Dorothea Wierer.

Mondiali Biathlon 2019 – Festa azzurra ad Oestersund : storico argento di Vittozzi nella 15km - sua anche la Coppa del Mondo di specialità : argento storico per Lisa Vittozzi ai Mondiali di Biathlon di Oestersund 2019: l’azzurra si aggiudica anche la classifica di specialità di Coppa del Mondo Lisa Vittozzi straordinaria oggi ai Mondiali di Biathlon di Oestersund. L’atleta italiana ha conquistato uno storico argento nella 15km individuale della rassegna iridata, diventando la prima italiana nella storia a conquistare una medaglia in questa disciplina. Lisa Vittozzi ...

Mondiali di biathlon – Ad Oestersund forfait della Kuzmina nell’individuale femminile : Individuale femminile dei Mondiali di Oestersund, un cambio nel quartetto azzurro. Kuzmina non sarà della partita Un cambio nel quartetto femminile italiano che martedì 12 marzo prenderà parte all’individuale femminile di Mondiali di Oestersund, che ripartono dopo il giorno di riposo. Alexia Runggaldier (medaglia di bronzo nella specialità a Hochfilzen 2017) prenderà il posto di Federica Sanfilippo nella gara in programma alle ore ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : domani l’individuale femminile assegna anche la Coppa di specialità : Tanti ingredienti rendono di difficile lettura la 15 km individuale femminile che domani, martedì 12 marzo, alle ore 15.30, ai Mondiali di Biathlon di Oestersund assegnerà titolo e medaglie iridati e la Coppa del Mondo di specialità, e sarà anche molto importante per quanto concerne la Coppa del Mondo generale per le nostre Lisa Vittozzi (di nuovo col pettorale giallo) e Dorothea Wierer. Intanto bisognerà capire se le pretendenti alla Coppa ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : le pagelle degli inseguimenti. Dmytro Pidruchnyi coglie l’occasione - Lisa Vittozzi si salva : Oggi ad Oestersund, in Svezia, si sono svolti gli inseguimenti validi per i Mondiali di Biathlon: in casa Italia ancora poche gioie, dopo le sprint disgraziate dei due giorni scorsi. salva una gara che sembrava maledetta Lisa Vittozzi, mentre perde la vetta della generale di Coppa del Mondo Dorothea Wierer. Andiamo a scoprire tutte le pagelle delle gare odierne. LE pagelle degli INSEGUIMENTI DEI Mondiali DI Biathlon Dmytro Pidruchnyi (Ucraina), ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Dominik Windisch : “Ho cercato di sparare tranquillo e ci sono riuscito” : Dopo la brutta prestazione corale nella sprint era difficile sperare in qualcosa di meglio nell’inseguimento maschile ai Mondiali di Biathlon in corso ad Oestersund, in Svezia: risale e chiude 17° Dominik Windisch, che prende punti pesanti in ottica mass start iridata, mentre è 27° Thomas Bormolini. Fuori dalla zona punti Lukas Hofer, 42°. I migliori due azzurri hanno parlato al sito federale. Si avvicina alla qualificazione alla mass ...