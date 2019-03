Nuova Zelanda : Isis - vendetta in arrivo : ANSA, - ROMA, 17 MAR - La Jihad minaccia vendetta per la strage delle moschee di Christchurch. In un post del 15 marzo condiviso su Telegram gruppi affiliati ad Al Qaida parlano del massacro in Nuova ...

Nuova Zelanda : L'Isis minaccia vendetta dopo la strage nelle moschee : Intanto la responsabile di Facebook Nuova Zelanda ha fatto sapere che "nelle prime 24 ore, abbiamo rimosso 1,5 milioni di video dell'attacco in tutto il mondo, di cui oltre 1,2 milioni sono stati ...

Nuova Zelanda - l'Isis minaccia sul web : 'Vendetta in arrivo' : ... Facebook ha annunciato, attraverso la sua responsabile per la Nuova Zelanda Mia Garlick, che 'nelle prime 24 ore, abbiamo rimosso 1,5 milioni di video dell'attacco in tutto il mondo, di cui oltre 1,...

Nuova Zelanda - tributo alle vittime : Haka davanti alla moschea. VIDEO - : Un gruppo di bikers si è esibito nella danza Maori davanti a uno dei due luoghi di culto teatro della strage a Christchurch, in cui hanno perso la vita 50 persone. Dopo la loro esibizione, è scattato ...

Nuova Zelanda - strage di Christchurch : l'Isis minaccia vendetta : La Nuova Zelanda è ancora sotto choc per quanto avvenuto due giorni fa a Christchurch, quando un commando di 4 persone, tre uomini e una donna, capeggiati dal 28enne australiano Brenton Tarrant, ha aperto il fuoco in due moschee differenti situate in alcuni sobborghi della città, uccidendo 49 persone e ferendone in maniera grave altre 48. Tutte le vittime sono di fede musulmana e lo stesso Tarrant ha dichiarato di aver compiuto la strage ...

Nuova Zelanda - minacce a killer moschee : 18.08 "Anche noi abbiamo amici in prigione" Così i membri di una gang criminale di Christchurch hanno minacciato Brenton Tarrant, l'australiano 28enne autore della strage nelle moschee in cui sono state uccise 50 persone. Lo riferisce il New Zeland Herald. Tarrant potrebbe essere messo in isolamento per proteggerlo dagli altri detenuti.

Nuova Zelanda - l'Isis promette vendetta. "Il killer minacciato in carcere" : Auckland, Nuova Zelanda,, 17 marzo 2019 - Dolore, rabbia e timore di ritorsioni in tutto il mondo per l'attentato alle due moschee neozelandesi in cui sono morte 50 persone per mano del suprematista bianco Brenton Tarrant . Mark Zuckerberg ha annunciato di aver rimosso da Fadcebook, solo ...

Il Papa : in Nuova Zelanda orribile attacco - contrastare odio e violenza : Chiede preghiere e gesti di pace, Papa Francesco, per 'contrastare l'odio e la violenza' che sembrano imperversare ogni giorno di più in ogni angolo del mondo e che, a Christchurch, in Nuova Zelanda , hanno spinto un suprematista bianco ad uccidere circa cinquanta persone, tra cui diversi bambini, in due moschee. Nell' Angelus di questa seconda ...

Strage in Nuova Zelanda - l’emozionante haka di un cittadino fuori dalla moschea : il suo omaggio per le vittime : fuori da una delle due moschee teatro della Strage in Nuova Zelanda, dove hanno perso la vita 50 persone per mano del terrorista Brenton Tarrant, un cittadino si è avvicinato alla montagna di fiori depositati sulla strada per omaggiare le vittime e ha dato vita a una haka, la tradizionale danza del popolo Maori e diffusissima in tutta l’isola, particolarmente toccante. In questi giorni numerosi gruppi di persone si sono incontrati per ...

Nuova Zelanda - Brenton Tarrant minacciato in carcere : il killer nel mirino delle gang locali : Vita dura per Brenton Tarrant nel carcere dove si trova rinchiuso dopo la strage di venerdì in due moschee di Christchurch , Nuova Zelanda . Il terrorista australiano 28enne è nel mirino delle gang ...

Nuova Zelanda - l'Isis prepara la vendetta : "La risposta è in arrivo" : L' Isis permette vendetta dopo le stragi nelle moschee di Christchurch. Sui canali Telegram dello Stato islamico, è apparsa a foto di un kalashnikov nero con delle scritte in bianco. Proprio come ...

Attentato Nuova Zelanda - Isis minaccia vendetta : "Risposta in arrivo" - : L'organizzazione terroristica ha condiviso su Telegram una serie di messaggi in cui si vede la foto di un kalashnikov nero con scritte bianche, come le armi usate da Brenton Tarrant a Christchurch: "...

Nuova Zelanda - il terrorismo nero vuole usare le donne per la pulizia etnica : Fa impressione il fatto che quando si parla di Brenton Tarrant non si associ a lui il termine “terrorismo”. D’altro canto per Matteo Salvini il terrorismo o è islamico o non è. Lui non vede alcun legame tra le varie stragi nazifasciste in tutto il mondo accompagnate come sempre da deliri islamofobi e razzisti. In alcuni casi i terroristi frequentano i Forum dei gruppi dell’Alt-Right, la destra estrema che sostiene Donald ...

Sci alpino - Gigante Soldeu 2019 : Mikaela Shiffrin vince - stagione da record! Robinson seconda per la Nuova Zelanda - Brignone out : Mikaela Shiffrin completa la stagione dei record e vince il Gigante di Soldeu, appuntamento che ha concluso la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La statunitense, prima al termine della manche mattutina, si è confermata ai vertici col tempo di 2:23.17 e ha scritto la storia: per la prima volta un’atleta alza al cielo la Sfera di Cristallo generale insieme a quelle di slalom, Gigante, superG e inoltre ha infilato il 17esimo successo ...