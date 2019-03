Nuova Zelanda | il terrorismo nero vuole usare le donne per la pulizia etnica

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) Fa impressione il fatto che quando si parla di Brenton Tarrant non si associ a lui il termine “”. D’altro canto per Matteo Salvini ilo è islamico o non è. Lui non vede alcun legame tra le varie stragi nazifasciste in tutto il mondo accompagnate come sempre da deliri islamofobi e razzisti. In alcuni casi i terroristi frequentano i Forum dei gruppi dell’Alt-Right, la destra estrema che sostiene Donald Trump e che è frequentata anche da parecchi misogini che poi si riconoscono in altri gruppi come gli Incel, i RedPill, gli Mra, quelli dei cosiddetti movimenti per i diritti maschili, e altri simili che condividono un punto tra tutti: lesono il male del mondo e bisogna impiegarle per lavori “socialmente utili”. Un po’ come quello che dicono alcuni partiti di destra in Italia.a fare figli perché c’è il gran ...

welikeduel : 'Sincero dolore per quello che è successo in Nuova Zelanda. Il razzismo c'è, non è folklore, non è nostalgia malata… - NicolaPorro : A sinistra e dintorni hanno già trovato i mandanti morali dell’orribile attentato in Nuova Zelanda. E naturalmente… - welikeduel : Attentato Nuova Zelanda, Don Ciotti: 'Diciamo chiaramente che il razzismo c'è, non è folklore' #propagandalive -