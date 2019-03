Notte bianca senza intoppi e tre verbali ai furbetti della vendita anticipata - Foto

La Spezia - Notte bianca di San Giuseppe - vietata la vendita di alcolici in centro : Tags: cronaca divieto divieto di vendita eventi La Spezia notizie liguria Notte Bianca ordinanza anti alcol San Giuseppe Precedente

Luci - risciò - Notte bianca : 200mila euro per il Distretto Urbano del Commercio di Nardò : Risorse importantissime che si tramuteranno in altri fatti e atti concreti a difesa dell'economia neretina e di chi ogni giorno lavora con enormi sacrifici per lo sviluppo e la crescita della città". ...